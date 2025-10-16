Gran Rifa Tomatera 2026

En el marco de la 31ª Fiesta Nacional del Tomate y la Producción del 12 al 15 de marzo de 2026, se realizará la gran rifa tomatera.

Regionales - Lamarque16/10/2025
IMG-20251016-WA0015

La rifa tiene un costo de 95 mil pesos, se puede abonar en cinco cuotas y además con la rifa paga se puede ingresar al predio de los espectáculos los días viernes y sábado. 


La rifa estará entregando como primer premio, 1 Camioneta 0 km Toyota Hilux DX (doble cabina, transmisión manual, 4x2). Segundo premio 1 Auto 0 km Fiat Cronos Drive y tercer Premio: Orden de compra por $10.000.000


 El sorteo se realizará el Domingo 15 de marzo de 2026 en el Escenario Mayor


En cuanto a los vendedores se indicó que la Institución que más venda, tendrá un premio de $2.000.000. El Vendedor particular que más venda, ganará $1.000.000 y quienes vendan los cartones ganadores del 1° y 2° premio, obtendrán un bono de $1.000.000


Cabe señalar que no es necesario estar presente la noche del sorteo para participar del mismo. 

Te puede interesar
Lo más visto
IMG-20251014-WA0074

Colisión en la intersección de la ruta 22 y 251

Regionales15/10/2025

En horas de la tarde del martes,  minutos antes de las 16,  personal del Cuerpo de Seguridad Vial Río Colorado de la policía de Río Negro, intervino tras un aviso que alertaba sobre una colisión vehicular ocurrida en la intersección de las rutas nacionales 22 y 251.

IMG-20251016-WA0012

El ABC del cultivo de ajo

Regionales - Luis Beltrán16/10/2025

Con el objetivo de promover buenas prácticas y actualizar conocimientos sobre el manejo del cultivo de ajo, la Agencia de Extensión Rural INTA Valle Medio invita a participar de la jornada “El ABC del cultivo de ajo”, que combinará una instancia teórica con una recorrida a campo.