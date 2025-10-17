Estudiantes del CET 20 concluyen obra para el Hospital de Lamarque

Los estudiantes del CET N° 20 de Lamarque están culminando una importante obra comunitaria: la construcción del paredón perimetral del Hospital “Dr. Jorge Rebok” y la colocación de portones construidos en los talleres de la escuela.

Regionales - Lamarque17/10/2025
IMG-20251017-WA0007

El proyecto, desarrollado en el marco de las Prácticas Profesionalizantes, fue llevado adelante por estudiantes de primer año del ciclo superior, quienes no solo levantaron más de 50 metros lineales de paredón, sino que además fabricaron íntegramente tres portones de hierro que ya comenzaron a colocarse.


El trabajo se realiza en colaboración con la Cooperadora del Hospital local, fortaleciendo los lazos entre la institución educativa y la comunidad.


Desde la escuela destacaron el compromiso y la dedicación de los estudiantes, que pusieron en práctica los conocimientos adquiridos en el taller de Construcciones para concretar una obra de gran valor social y funcional para la localidad.

