En el marco de la 31ª Fiesta Nacional del Tomate y la Producción del 12 al 15 de marzo de 2026, se realizará la gran rifa tomatera.
Estudiantes del CET 20 concluyen obra para el Hospital de Lamarque
Los estudiantes del CET N° 20 de Lamarque están culminando una importante obra comunitaria: la construcción del paredón perimetral del Hospital “Dr. Jorge Rebok” y la colocación de portones construidos en los talleres de la escuela.Regionales - Lamarque17/10/2025
El proyecto, desarrollado en el marco de las Prácticas Profesionalizantes, fue llevado adelante por estudiantes de primer año del ciclo superior, quienes no solo levantaron más de 50 metros lineales de paredón, sino que además fabricaron íntegramente tres portones de hierro que ya comenzaron a colocarse.
El trabajo se realiza en colaboración con la Cooperadora del Hospital local, fortaleciendo los lazos entre la institución educativa y la comunidad.
Desde la escuela destacaron el compromiso y la dedicación de los estudiantes, que pusieron en práctica los conocimientos adquiridos en el taller de Construcciones para concretar una obra de gran valor social y funcional para la localidad.
Peña de Peumayen
El ballet Peumayen este 18 de octubre, realizara una peña en el polideportivo Lamarque a partir de las 21 horas.
La Municipalidad de Lamarque invita a celebrar el Día de la Madre y acompañar la puesta en valor de la Plaza de las Madres, un espacio renovado con mucho cariño para seguir disfrutando en comunidad
Durante el fin de semana, la Escuela Municipal de Patín Artístico de Lamarque, fue sede del último Open Interprovincial de la Liga LIPPA.
Las categorías U13 y U15 masculino de la escuela municipal de básquet, junto a sus DT Claudio Gaviña y Cristian Castro participaron en la instancia final de la "Liga Formativa de Básquet Valllemediense".
El Ministerio de Desarrollo Humano, Deporte y Cultura realizó una nueva entrega del programa Río Negro Presente Salud en Lamarque, con el objetivo de fortalecer el acceso a la atención sanitaria y garantizar la cobertura en medicamentos esenciales para las familias rionegrinas.
La Municipalidad de Lamarque continúa con el programa de castraciones de perros y gatos, con la premisa de que cuidar a las mascotas es cuidar la salud de toda la comunidad.
Estudiantes de 2º y 3º año del Centro de Educación Técnica Nº 20 de Lamarque se encuentran trabajando en la construcción de cestos de basura exteriores destinados a cinco instituciones educativas de la localidad.
Con el objetivo de promover buenas prácticas y actualizar conocimientos sobre el manejo del cultivo de ajo, la Agencia de Extensión Rural INTA Valle Medio invita a participar de la jornada “El ABC del cultivo de ajo”, que combinará una instancia teórica con una recorrida a campo.
En horas de la mañana de éste jueves, alrededor de las 7:55, personal policial de la comisaría 19 de Luis Beltrán acudió a un llamado anónimo que alertaba sobre un accidente de tránsito ocurrido en calle Guerrico, casi Sargento Cabral.