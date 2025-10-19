Un detenido por robo en grado de tentativa

El hecho se registró alrededor de las 02:10 horas, cuando un llamado anónimo al abonado 101 alertó sobre la presencia de una persona dentro de una vivienda sin ocupantes ubicada en los alquileres de Griffiths.



De manera inmediata, móviles policiales de la policía rionegrina se dirigieron al lugar, donde al arribar constataron una reja de hierro arrancada y otros indicios de forzamiento.



Al inspeccionar el interior del domicilio con linternas, los uniformados observaron a un sujeto oculto debajo de una cama, quien al advertir la presencia policial intentó huir por una ventana, siendo interceptado y reducido rápidamente por el personal actuante.



El procedimiento fue realizado con las medidas de seguridad correspondientes, procediendose al cacheo preventivo del individuo a fin de saber si se encontraba armado y pudiera representar un riesgo para el personal de seguridad, aunque finalmente no lo estaba.



Posteriormente, se entrevistó al propietario del inmueble, quien constató daños en una ventana y en la reja de hierro, aunque no registró faltante de elementos.



Por disposición del Fiscal en turno, Dr. Daniel Zornitta, el sujeto fue detenido y se iniciaron actuaciones judiciales caratuladas “Robo en grado de tentativa”, con intervención del Gabinete de Criminalística.



La rápida respuesta y el accionar coordinado del personal de la Comisaría 17ª permitió evitar la consumación del ilícito y asegurar al presunto autor, quien en horas de la tarde escuchó la formulación de los cargos en su contra.

Fuente Unidad Regional IV