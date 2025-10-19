Los estudiantes del CET N° 20 de Lamarque están culminando una importante obra comunitaria: la construcción del paredón perimetral del Hospital “Dr. Jorge Rebok” y la colocación de portones construidos en los talleres de la escuela.
Un detenido por robo en grado de tentativa
En horas de la madrugada de éste sábado, personal policial de la Comisaría 17ª de Lamarque logró la detención de un individuo de 24 años de edad, domiciliado en esta localidad, tras ser sorprendido en el interior de una vivienda ajena.Regionales - Lamarque19/10/2025
El hecho se registró alrededor de las 02:10 horas, cuando un llamado anónimo al abonado 101 alertó sobre la presencia de una persona dentro de una vivienda sin ocupantes ubicada en los alquileres de Griffiths.
De manera inmediata, móviles policiales de la policía rionegrina se dirigieron al lugar, donde al arribar constataron una reja de hierro arrancada y otros indicios de forzamiento.
Al inspeccionar el interior del domicilio con linternas, los uniformados observaron a un sujeto oculto debajo de una cama, quien al advertir la presencia policial intentó huir por una ventana, siendo interceptado y reducido rápidamente por el personal actuante.
El procedimiento fue realizado con las medidas de seguridad correspondientes, procediendose al cacheo preventivo del individuo a fin de saber si se encontraba armado y pudiera representar un riesgo para el personal de seguridad, aunque finalmente no lo estaba.
Posteriormente, se entrevistó al propietario del inmueble, quien constató daños en una ventana y en la reja de hierro, aunque no registró faltante de elementos.
Por disposición del Fiscal en turno, Dr. Daniel Zornitta, el sujeto fue detenido y se iniciaron actuaciones judiciales caratuladas “Robo en grado de tentativa”, con intervención del Gabinete de Criminalística.
La rápida respuesta y el accionar coordinado del personal de la Comisaría 17ª permitió evitar la consumación del ilícito y asegurar al presunto autor, quien en horas de la tarde escuchó la formulación de los cargos en su contra.
En el marco de la 31ª Fiesta Nacional del Tomate y la Producción del 12 al 15 de marzo de 2026, se realizará la gran rifa tomatera.
Peña de Peumayen
El ballet Peumayen este 18 de octubre, realizara una peña en el polideportivo Lamarque a partir de las 21 horas.
La Municipalidad de Lamarque invita a celebrar el Día de la Madre y acompañar la puesta en valor de la Plaza de las Madres, un espacio renovado con mucho cariño para seguir disfrutando en comunidad
Durante el fin de semana, la Escuela Municipal de Patín Artístico de Lamarque, fue sede del último Open Interprovincial de la Liga LIPPA.
Las categorías U13 y U15 masculino de la escuela municipal de básquet, junto a sus DT Claudio Gaviña y Cristian Castro participaron en la instancia final de la "Liga Formativa de Básquet Valllemediense".
El Ministerio de Desarrollo Humano, Deporte y Cultura realizó una nueva entrega del programa Río Negro Presente Salud en Lamarque, con el objetivo de fortalecer el acceso a la atención sanitaria y garantizar la cobertura en medicamentos esenciales para las familias rionegrinas.
La Municipalidad de Lamarque continúa con el programa de castraciones de perros y gatos, con la premisa de que cuidar a las mascotas es cuidar la salud de toda la comunidad.
Capacitaciones para autoridades de mesa17/10/2025
La secretaria electoral informa las distintas posibilidades existentes para realizar las capacitaciones como autoridades de mesa .
Un hombre que convive en pareja desde hace más de siete años logró consolidar un fuerte lazo con el hijo de la mujer. El afecto con el adolescente es recíproco. Desde que era un niño, el hombre se ocupó de su alimentación, de su cuidado personal, de llevarlo a la escuela y a sus distintas actividades. El vínculo se inició en la primera infancia. Ahora, la familia se ampliará.
El jueves por la tarde, alrededor de las 16 horas, personal de Bomberos Voluntarios de la ciudad de Choele Choel informó sobre un siniestro vial ocurrido en el kilómetro 993 de la Ruta Nacional 22.