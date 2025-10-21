Continúa el programa de castraciones gratuitas en barrios de Choele

El próximo sábado 25 de octubre se llevará a cabo una nueva jornada de esterilización en el barrio Villa Unión Sur.



Los vecinos interesados pueden inscribirse durante toda esta semana enviando un mensaje al 2984 22-9902 (solo WhatsApp).



Desde el municipio se recuerda la importancia de la esterilización como una medida clave para controlar la población animal, evitar el abandono y mejorar la convivencia en la comunidad