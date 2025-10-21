Proyección sobre energía e innovación

El programa de recambio de luminarias avanza sin pausa en Choele Choel y sigue transformando la ciudad. Esta semana es el turno del barrio Las Mercedes, que pasará a ser 100% LED, sumándose así al proceso de modernización del alumbrado público que impulsa la Municipalidad.
El CEAER junto a Oldelval y la Cámara de Comercio, Industria y Producción del Valle Medio invitan a estudiantes, docentes, instituciones y comunidad en general a participar de la proyección del documental “Duplicar, el futuro está en marcha”, una producción audiovisual de Oldelval que muestra el impacto estratégico del desarrollo energético para el país y el rol clave de la innovación tecnológica.
La actividad se realizará el miércoles 22 de octubre, a las 19 horas, en la Sala del Cine Sportsman de Choele Choel y contará con la participación de referentes de la empresa, quienes brindarán una charla abierta posterior a la proyección.
Durante el encuentro se compartirán detalles del Proyecto Duplicar, una obra de infraestructura de gran escala que permitirá incrementar la capacidad de transporte de crudo de 250.000 a 540.000 barriles diarios, acompañando así el crecimiento productivo de la Cuenca Neuquina y fortaleciendo el desarrollo energético nacional.
Desde el CEAER destacaron la importancia de esta propuesta como instancia formativa que vincula a los sectores educativos, productivos y empresariales de la región, promoviendo el conocimiento y el análisis sobre iniciativas estratégicas para el desarrollo del país.
La entrada será libre y gratuita.
La Municipalidad de Choele Choel, a través del área de Zoonosis, continúa desarrollando el programa de castraciones gratuitas de animales de compañía, que semana a semana recorre distintos sectores de la ciudad con el objetivo de promover el cuidado responsable y la salud animal.
El día 17 de octubre con transmisión en vivo por las redes del municipio se realizó el sorteo anticipado del Bingo millonario de la Fiesta Nacional del Folklore y la Familia.
El jueves por la tarde, alrededor de las 16 horas, personal de Bomberos Voluntarios de la ciudad de Choele Choel informó sobre un siniestro vial ocurrido en el kilómetro 993 de la Ruta Nacional 22.
La Municipalidad de Choele Choel comenzó esta semana con el operativo de fumigación urbana en los principales espacios verdes de la ciudad, en el marco de las acciones preventivas frente a la proliferación de mosquitos que suele intensificarse con las altas temperaturas y la humedad de la temporada.
La Municipalidad de Choele Choel anunció que este viernes 17 de octubre a las 17 horas se llevará a cabo el primer sorteo anticipado del Gran Bingo Millonario, en la Sala de sesiones del Concejo Deliberante.
Ya está abierta la inscripción en la Dirección de Desarrollo Humano para participar del “Taller recreativo en movimiento para personas con discapacidad”, en el marco del programa Recrearte del Ministerio de Desarrollo Humano de Río Negro.
El próximo 17 de octubre, de 16 a 20 horas, se llevará a cabo en el Aula Magna del CEAER de Choele Choel, una Jornada intensiva de actualización pedagógico-disciplinar bajo el título “Nueva praxis en la abogacía y usos de la Inteligencia Artificial”.
Un accidente de tránsito, que tuvo por protagonistas a un vehículo utilitario y una moto de baja cilindrada, ocurrió en la tarde de éste domingo, pasadas las 17,30 horas, sobre la ruta nacional 22 a la altura de la localidad de Darwin.
La Boleta única se estrena en las legislativas del 26 de octubre y promete cambiar la forma en que votamos en la Argentina. Un repaso sobre cómo usarla, cuáles son los errores más comunes y cómo practicar antes con el simulador oficial para no anular tu voto.
