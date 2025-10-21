Proyección sobre energía e innovación

CEAER, Oldelval y la Cámara de Comercio convocan a una proyección sobre energía e innovación

Regionales - Choele Choel21/10/2025
IMG-20251020-WA0123

El CEAER junto a Oldelval y la Cámara de Comercio, Industria y Producción del Valle Medio invitan a estudiantes, docentes, instituciones y comunidad en general a participar de la proyección del documental “Duplicar, el futuro está en marcha”, una producción audiovisual de Oldelval que muestra el impacto estratégico del desarrollo energético para el país y el rol clave de la innovación tecnológica.


La actividad se realizará el miércoles 22 de octubre, a las 19 horas, en la Sala del Cine Sportsman de Choele Choel y contará con la participación de referentes de la empresa, quienes brindarán una charla abierta posterior a la proyección.


Durante el encuentro se compartirán detalles del Proyecto Duplicar, una obra de infraestructura de gran escala que permitirá incrementar la capacidad de transporte de crudo de 250.000 a 540.000 barriles diarios, acompañando así el crecimiento productivo de la Cuenca Neuquina y fortaleciendo el desarrollo energético nacional.


Desde el CEAER destacaron la importancia de esta propuesta como instancia formativa que vincula a los sectores educativos, productivos y empresariales de la región, promoviendo el conocimiento y el análisis sobre iniciativas estratégicas para el desarrollo del país.


La entrada será libre y gratuita.

Te puede interesar
IMG-20251016-WA0008

Recrearte en Choele

Regionales - Choele Choel16/10/2025

Ya está abierta la inscripción en la Dirección de Desarrollo Humano para participar del “Taller recreativo en movimiento para personas con discapacidad”, en el marco del programa Recrearte del Ministerio de Desarrollo Humano de Río Negro.

Lo más visto