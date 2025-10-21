Proyección sobre energía e innovación

El CEAER junto a Oldelval y la Cámara de Comercio, Industria y Producción del Valle Medio invitan a estudiantes, docentes, instituciones y comunidad en general a participar de la proyección del documental “Duplicar, el futuro está en marcha”, una producción audiovisual de Oldelval que muestra el impacto estratégico del desarrollo energético para el país y el rol clave de la innovación tecnológica.



La actividad se realizará el miércoles 22 de octubre, a las 19 horas, en la Sala del Cine Sportsman de Choele Choel y contará con la participación de referentes de la empresa, quienes brindarán una charla abierta posterior a la proyección.



Durante el encuentro se compartirán detalles del Proyecto Duplicar, una obra de infraestructura de gran escala que permitirá incrementar la capacidad de transporte de crudo de 250.000 a 540.000 barriles diarios, acompañando así el crecimiento productivo de la Cuenca Neuquina y fortaleciendo el desarrollo energético nacional.



Desde el CEAER destacaron la importancia de esta propuesta como instancia formativa que vincula a los sectores educativos, productivos y empresariales de la región, promoviendo el conocimiento y el análisis sobre iniciativas estratégicas para el desarrollo del país.



La entrada será libre y gratuita.