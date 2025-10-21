El barrio Las Mercedes se suma al plan Choele 100% LED

El programa de recambio de luminarias avanza sin pausa en Choele Choel y sigue transformando la ciudad. Esta semana es el turno del barrio Las Mercedes, que pasará a ser 100% LED, sumándose así al proceso de modernización del alumbrado público que impulsa la Municipalidad.

Regionales - Choele Choel21/10/2025
Con esta nueva etapa, el plan Choele 100% LED continúa extendiéndose por toda la ciudad. Ya se completaron los trabajos en los barrios Almafuerte y Maldonado, y actualmente el Don Bosco se encuentra en su fase final. Además, gran parte del centro ya cuenta con esta tecnología, que mejora la luminosidad, optimiza el consumo energético y brinda mayor seguridad en los espacios públicos.


Desde el municipio destacaron que este recambio tecnológico no solo representa un salto hacia una ciudad más eficiente y sustentable, sino que también mejora la calidad de vida de los vecinos, haciendo de Choele una localidad más moderna, iluminada y segura.



