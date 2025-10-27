Controles entre Seguridad Vial y SENASA derivaron en decomisos de productos cárnicos.
Resistencia a los antimicrobianos y su implicancia en el enfoque de Una Salud
El martes 11 de noviembre, de 14 a 16 horas, se llevará adelante la charla Resistencia a los antimicrobianos y su implicancia en el enfoque de Una Salud, en modalidad híbrida (presencial en el edificio académico UNRN, ubicado en Malinche 1086, Choele Choel).
La charla estará a cargo de la Dra. Valeria Amable, el Esp. MV. Carlos Javier Dubiel y el MV. Martín Rafael Daniele. Tiene como objetivo capacitar a profesionales y estudiantes del ámbito veterinario, dado que la resistencia a los antimicrobianos (RAM) constituye una problemática global y compleja, que requiere un estudio pormenorizado y un abordaje interdisciplinario. Su prevención implica considerar el impacto que tiene sobre la salud humana, animal y ambiental, en consonancia con el enfoque integral de “Una Salud”.
La propuesta, que surge de la Escuela Escuela de Medicina Veterinaria y Producción Agroindustrial y la Subsecretaría de Extensión de la Sede Alto Valle - Valle Medio de la Universidad Nacional de Río Negro (UNRN), a través del Departamento de Educación Continua, está dirigida a estudiantes de carreras vinculadas a las ciencias de la salud -como Veterinaria, Medicina, Odontología, entre otras-, tanto de la UNRN como de otras universidades.
El arancel es de $5.000 para estudiantes de otras universidades y comunidad UNRN y gratuito para estudiantes de la carrera de Medicina Veterinaria de la UNRN.
Próximamente se habilitará el formulario de inscripción y el botón de pago correspondiente.
Los objetivos de la actividad son profundizar en el conocimiento de los mecanismos implicados en la RAM, generar una experiencia de intercambio con docentes especialistas de otra casa de estudios, dimensionar la importancia del uso racional de los antimicrobianos, visualizar la interdisciplinariedad como la única estrategia viable para lograr “Una sola salud”.
En horas de la tarde del jueves, personal de la Comisaría Octava de Choele Choel intervino ante un accidente de tránsito ocurrido en la intersección de las calles Avellaneda y Uruguay de esta localidad.
Con una propuesta que trascendió lo meramente informativo para transformarse en un encuentro cargado de inspiración, el Instituto Técnico Superior CEAER, en conjunto con la empresa Oldelval, llevó adelante la proyección del documental “Duplicar, el futuro está en marcha”.
Fundación River Plate y Adidas, en el marco de la séptima edición de Premio de financiación a iniciativas deportivas con impacto social, premio el día jueves al club de Villa Unión que con su proyecto alcanzó el primer lugar y ganó 10 millones.
Por la veda electoral, la Feria de Productores se adelanta al viernesRegionales - Choele Choel23/10/2025
Debido a la veda electoral que comenzará el próximo fin de semana, la tradicional Feria de Productores, Artesanos y Emprendedores de Choele Choel cambiará su día habitual. En lugar del domingo, se realizará este viernes 24 de octubre a partir de las 15 horas, en el predio de Avenida San Martín.
Personal de la Comisaría Octava de la policía de Río Negro en Choele Choel intervino, en la tarde del martes, ante un hecho de hurto en grado de tentativa ocurrido en un supermercado ubicado en calle Héctor Gil 64 de esta localidad.
El programa de recambio de luminarias avanza sin pausa en Choele Choel y sigue transformando la ciudad. Esta semana es el turno del barrio Las Mercedes, que pasará a ser 100% LED, sumándose así al proceso de modernización del alumbrado público que impulsa la Municipalidad.
CEAER, Oldelval y la Cámara de Comercio convocan a una proyección sobre energía e innovación
En la noche de este sábado, alrededor de las 20:50, se registró un siniestro vial sobre la Ruta Nacional 250, en proximidades de la rotonda de acceso a Lamarque. En el hecho estuvieron involucrados dos vehículos: un Renault Mégane conducido por una mujer oriunda de Pomona, y un Renault 18 en el que se trasladaba un hombre junto a su hijo menor de edad.
En pleno enero esperaron 15 horas a la grúa con un calor sofocante: el seguro deberá responderRegionales27/10/2025
Una mujer que viajaba desde Choele Choel hacia Viedma sufrió un desperfecto mecánico en la ruta Nacional 250, cerca de Pomona. Eran las 5 de la tarde, en pleno enero. El calor era sofocante, la temperatura superaba los 40 grados.
Las elecciones legislativas dejaron como resultado dos senadores y un diputado para fuerza Patria y un senador y un diputado para la libertad avanza, mientras que el partido provincial no pudo sostener bancas en el congreso nacional. El debut de la boleta única papel fue implementada con éxito, tanto para la votación que fue más rapida, como para la carga de datos provisorios.