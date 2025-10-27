Resistencia a los antimicrobianos y su implicancia en el enfoque de Una Salud

La charla estará a cargo de la Dra. Valeria Amable, el Esp. MV. Carlos Javier Dubiel y el MV. Martín Rafael Daniele. Tiene como objetivo capacitar a profesionales y estudiantes del ámbito veterinario, dado que la resistencia a los antimicrobianos (RAM) constituye una problemática global y compleja, que requiere un estudio pormenorizado y un abordaje interdisciplinario. Su prevención implica considerar el impacto que tiene sobre la salud humana, animal y ambiental, en consonancia con el enfoque integral de “Una Salud”.



La propuesta, que surge de la Escuela Escuela de Medicina Veterinaria y Producción Agroindustrial y la Subsecretaría de Extensión de la Sede Alto Valle - Valle Medio de la Universidad Nacional de Río Negro (UNRN), a través del Departamento de Educación Continua, está dirigida a estudiantes de carreras vinculadas a las ciencias de la salud -como Veterinaria, Medicina, Odontología, entre otras-, tanto de la UNRN como de otras universidades.



El arancel es de $5.000 para estudiantes de otras universidades y comunidad UNRN y gratuito para estudiantes de la carrera de Medicina Veterinaria de la UNRN.



Próximamente se habilitará el formulario de inscripción y el botón de pago correspondiente.



Los objetivos de la actividad son profundizar en el conocimiento de los mecanismos implicados en la RAM, generar una experiencia de intercambio con docentes especialistas de otra casa de estudios, dimensionar la importancia del uso racional de los antimicrobianos, visualizar la interdisciplinariedad como la única estrategia viable para lograr “Una sola salud”.