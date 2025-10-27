Resistencia a los antimicrobianos y su implicancia en el enfoque de Una Salud

El martes 11 de noviembre, de 14 a 16 horas, se llevará adelante la charla Resistencia a los antimicrobianos y su implicancia en el enfoque de Una Salud, en modalidad híbrida (presencial en el edificio académico UNRN, ubicado en Malinche 1086, Choele Choel).

Regionales - Choele Choel27/10/2025
IMG-20251024-WA0010
UNRN

La charla estará a cargo de la Dra. Valeria Amable, el Esp. MV. Carlos Javier Dubiel y el MV. Martín Rafael Daniele. Tiene como objetivo capacitar a profesionales y estudiantes del ámbito veterinario, dado que la resistencia a los antimicrobianos (RAM) constituye una problemática global y compleja, que requiere un estudio pormenorizado y un abordaje interdisciplinario. Su prevención implica considerar el impacto que tiene sobre la salud humana, animal y ambiental, en consonancia con el enfoque integral de “Una Salud”.


La propuesta, que surge de la Escuela Escuela de Medicina Veterinaria y Producción Agroindustrial y la Subsecretaría de Extensión de la Sede Alto Valle - Valle Medio de la Universidad Nacional de Río Negro (UNRN), a través del Departamento de Educación Continua, está dirigida a estudiantes de carreras vinculadas a las ciencias de la salud -como Veterinaria, Medicina, Odontología, entre otras-, tanto de la UNRN como de otras universidades.


El arancel es de $5.000 para estudiantes de otras universidades y comunidad UNRN y gratuito para estudiantes de la carrera de Medicina Veterinaria de la UNRN.


Próximamente se habilitará el formulario de inscripción y el botón de pago correspondiente.


Los objetivos de la actividad son profundizar en el conocimiento de los mecanismos implicados en la RAM, generar una experiencia de intercambio con docentes especialistas de otra casa de estudios, dimensionar la importancia del uso racional de los antimicrobianos, visualizar la interdisciplinariedad como la única estrategia viable para lograr “Una sola salud”.

Te puede interesar
Lo más visto
IMG-20251026-WA0015

Colision cerca de la rotonda de Lamarque dejo daños materiales

Regionales - Lamarque26/10/2025

En la noche de este sábado, alrededor de las 20:50, se registró un siniestro vial sobre la Ruta Nacional 250, en proximidades de la rotonda de acceso a Lamarque. En el hecho estuvieron involucrados dos vehículos: un Renault Mégane conducido por una mujer oriunda de Pomona, y un Renault 18 en el que se trasladaba un hombre junto a su hijo menor de edad.

IMG-20251017-WA0008

Resultados de las legislativas en cada localidad del Valle Medio

Regionales27/10/2025

Las elecciones legislativas dejaron como resultado dos senadores y un diputado para fuerza Patria y un senador y un diputado para la libertad avanza, mientras que el partido provincial no pudo sostener bancas en el congreso nacional. El debut de la boleta única papel fue implementada con éxito, tanto para la votación que fue más rapida, como para la carga de datos provisorios.