Charla sobre consumo problemático

El equipo del CRAIA compartió herramientas de prevención , escucha y acompañamiento , además de dar a conocer el trabajo que se lleva adelante en la comunidad .

Participaron alrededor de 25 personas en un espacio de intercambio y reflexión.

La respuesta fue muy positiva y ya surgió una nueva invitación para continuar trabajando esta temática en otra escuela de la localidad.