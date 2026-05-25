Charla sobre consumo problemático

En Luis Beltrán se realizó una charla sobre consumos problemáticos en la residencia de señoritas de la localidad, convocada por el Consejo Escolar del Valle Medio 
Regionales - Luis Beltrán25/05/2026
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El equipo del CRAIA compartió herramientas de prevención , escucha  y acompañamiento , además de dar a conocer el trabajo que se lleva adelante en la comunidad .

 Participaron alrededor de 25 personas en un espacio de intercambio y reflexión.

La respuesta fue muy positiva  y ya surgió una nueva invitación  para continuar trabajando esta temática en otra escuela de la localidad.

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Guia para el abordaje de violencias en secundarias

Regionales - Luis Beltrán21/05/2026
Se llevó a cabo el segundo encuentro planificado para la presentación oficial de la “Guía orientativa de procedimiento para abordar en el ámbito educativo las situaciones de maltrato y/o abuso sexual contra niñas, niños y adolescentes”. En esta oportunidad, estuvieron presentes los equipos directivos de las escuelas secundarias de la localidad: CET N°29, ESRN N°55, Instituto Magdalena de Canossa e Instituto Sagrado Corazón de Jesús.
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