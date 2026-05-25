El día 28 de mayo de 2026 en el INTA de Valle Medio (calle Villa Galense 575), localidad de Luis Beltrán, desde las 8.30 a las 12.00 horas se desarrollara una capacitación de lavado de lana ovina.
Charla sobre consumo problemático
Regionales - Luis Beltrán25/05/2026
En Luis Beltrán se realizó una charla sobre consumos problemáticos en la residencia de señoritas de la localidad, convocada por el Consejo Escolar del Valle Medio
El equipo del CRAIA compartió herramientas de prevención , escucha y acompañamiento , además de dar a conocer el trabajo que se lleva adelante en la comunidad .
Participaron alrededor de 25 personas en un espacio de intercambio y reflexión.
La respuesta fue muy positiva y ya surgió una nueva invitación para continuar trabajando esta temática en otra escuela de la localidad.
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