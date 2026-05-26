La Escuela Municipal de Voley de Luis Beltrán tuvo una sobresaliente participación durante el último fin de semana en el Primer Clasificatorio Provincial Sub-12 disputado en la ciudad de General Roca y organizado por Italia Unida, logrando importantes resultados.
Se confirmo la delegación de pequeños y grandes artistas
Regionales - Luis Beltrán26/05/2026
Una nueva edición del selectivo Provincial “Pequeños y Grandes Artistas” tuvo lugar en Luis Bertrán este domingo 24 de mayo con la escuela primaria 11 colmada de público.
Intérpretes de distintas localidades rionegrinas se dieron cita en la localidad que se ha convertido desde hace algunas ediciones en la sede provincial del certamen.
Tras varias horas de presentaciones se definió la delegación provincial que representará a Rio Negro en la instancia nacional, cuya realización será en el mes de agosto en tierras de la Provincia de Córdoba.
El jurado técnico estuvo integrado por Raúl Vallejo, Tania Bertinat y Martin Betancourt, mientras que Laura García Escobar y Hernán Cuevas son los delegados provinciales.
A continuación, la lista de categorías que conforman la delegación rionegrina:
CATEGORÍA SEMILLITA:
PAREJA DE DANZA
Alarcón – Flores
CONJUNTO DE DANZA TRADICIONAL
Jazmín de Luna
SOLISTA DE MALAMBO FEMENINO NORTE O SUR
Fernández Eva Justina
SOLISTA DE MALAMBO MASCULINO NORTE O SUR
Muñoz Tahiel Gabriel
CATEGORÍA MENOR:
PAREJA DE DANZA TRADICIONAL (A)
Marín – Silva
PAREJA DE DANZA TRADICIONAL (B)
Gil – Tolosa
SOLISTA DE MALAMBO FEMENINO NORTE O SUR (A)
Alma Victoria Luna
SOLISTA DE MALAMBO FEMENINO NORTE A SUS (B)
Maite Naomi Miranda
SOLISTA MALAMBO MASCULINO NORTE A SUR (A)
Carreño López Santino
SOLISTA MALAMBO MASCULINO NORTE A SUR (B)
Gaspar Lazcano
CONJUNTO DE MALAMBO FEMENINO (A)
Gruici – Silva – Luna – Fernández
CONJUNTO DE DANZA FEMENINO (A)
Wenuy
CONJUNTO DE DANZA FEMENINO (B)
Ballet Peumayen
CONJUNTO DE DANZA TRADICIONAL (A)
Ballet Peumayen
CONJUNTO DE DANZA TRADICIONAL (B)
Jazmín de Luna
PAISANITA
Julia Churrarin Cazarla
SOLISTA VOCAL (A)
Maximo Gutierrez
SOLISTA VOCAL (B)
Gaspar Lazcano
CATEGORIA JUVENIL:
PAREJA DE DANZA TRADICIONAL
Colon – Ledesma
SOLISTA DE MALAMBO FEMENINO
Nahiara Mayor
SOLISTA DE MALAMBO MASCULINO
Juarez Eluney
CONJUNTO DE DANZA TRADICIONAL
Wenuy
SOLISTA VOCAL
Ferrada Antonella
PAREJA DE DANZA TRADICIONAL
Quesada – Rosas
SOLISTA MALAMBO FEMENINO
Luna Giuliana Carolina
CONJUNTO DE DANZA TRADICIONAL
Wenuy
CONJUNTO DE DANZA FEMENINO
Desierto
SOLISTA VOCAL
Tamara Itati Salinas
CATEGORIA ADULTO:
PAREJA DE DANZA
Gomez – Bichara
CONJUNTO DE DANZA
Wenuy
CATEGORIA UNICA:
Wenuy
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