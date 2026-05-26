Se confirmo la delegación de pequeños y grandes artistas





Intérpretes de distintas localidades rionegrinas se dieron cita en la localidad que se ha convertido desde hace algunas ediciones en la sede provincial del certamen.

Tras varias horas de presentaciones se definió la delegación provincial que representará a Rio Negro en la instancia nacional, cuya realización será en el mes de agosto en tierras de la Provincia de Córdoba.

El jurado técnico estuvo integrado por Raúl Vallejo, Tania Bertinat y Martin Betancourt, mientras que Laura García Escobar y Hernán Cuevas son los delegados provinciales.

A continuación, la lista de categorías que conforman la delegación rionegrina:

CATEGORÍA SEMILLITA:

PAREJA DE DANZA

Alarcón – Flores

CONJUNTO DE DANZA TRADICIONAL

Jazmín de Luna

SOLISTA DE MALAMBO FEMENINO NORTE O SUR

Fernández Eva Justina

SOLISTA DE MALAMBO MASCULINO NORTE O SUR

Muñoz Tahiel Gabriel

CATEGORÍA MENOR:

PAREJA DE DANZA TRADICIONAL (A)

Marín – Silva

PAREJA DE DANZA TRADICIONAL (B)

Gil – Tolosa

SOLISTA DE MALAMBO FEMENINO NORTE O SUR (A)

Alma Victoria Luna

SOLISTA DE MALAMBO FEMENINO NORTE A SUS (B)

Maite Naomi Miranda

SOLISTA MALAMBO MASCULINO NORTE A SUR (A)

Carreño López Santino

SOLISTA MALAMBO MASCULINO NORTE A SUR (B)

Gaspar Lazcano

CONJUNTO DE MALAMBO FEMENINO (A)

Gruici – Silva – Luna – Fernández

CONJUNTO DE DANZA FEMENINO (A)

Wenuy

CONJUNTO DE DANZA FEMENINO (B)

Ballet Peumayen

CONJUNTO DE DANZA TRADICIONAL (A)

Ballet Peumayen

CONJUNTO DE DANZA TRADICIONAL (B)

Jazmín de Luna

PAISANITA

Julia Churrarin Cazarla

SOLISTA VOCAL (A)

Maximo Gutierrez

SOLISTA VOCAL (B)

Gaspar Lazcano

CATEGORIA JUVENIL:

PAREJA DE DANZA TRADICIONAL

Colon – Ledesma

SOLISTA DE MALAMBO FEMENINO

Nahiara Mayor

SOLISTA DE MALAMBO MASCULINO

Juarez Eluney

CONJUNTO DE DANZA TRADICIONAL

Wenuy

SOLISTA VOCAL

Ferrada Antonella

PAREJA DE DANZA TRADICIONAL

Quesada – Rosas

SOLISTA MALAMBO FEMENINO

Luna Giuliana Carolina

CONJUNTO DE DANZA TRADICIONAL

Wenuy

CONJUNTO DE DANZA FEMENINO

Desierto

SOLISTA VOCAL

Tamara Itati Salinas

CATEGORIA ADULTO:

PAREJA DE DANZA

Gomez – Bichara

CONJUNTO DE DANZA

Wenuy

CATEGORIA UNICA:

Wenuy