Clínica de Beach Volley en Beltrán

La jornada estuvo destinada a atletas de entre 12 y 14 años, quienes entrenaron, jugaron y compartieron una hermosa jornada de aprendizaje e integración en la arena.

Participaron jugadoras, jugadores y entrenadores de Cinco Saltos, General Roca, Viedma y Luis Beltrán, en un encuentro que permitió seguir fortaleciendo el desarrollo del Beach Volley en la provincia.

A su vez, la clínica marcó el cierre de la etapa de observación de la Federación Rionegrina para conformar los equipos que representarán a Río Negro en los Juegos Nacionales Evita 2026.

Además, esta actividad forma parte del proceso de captación de deportistas para el Centro de Desarrollo y Entrenamiento de la Selección Nacional Menor, a cargo del profesor Julio Aramendi.