Personal de la Comisaría 19ª de Luis Beltrán intervino este domingo ante un siniestro vial ocurrido en la intersección de las calles Padre Anselmo y Tello, donde dos personas que circulaban en una motocicleta terminaron en el interior de un desagüe.
Clínica de Beach Volley en Beltrán
Regionales - Luis Beltrán05/10/2026
El sábado se llevó a cabo una Clínica de Beach Voley en las instalaciones del C.S. y D. Luis Beltrán, organizada por la Municipalidad de Luis Beltrán, con el acompañamiento del Gobierno de Río Negro y el aval de Fe.Ri.Vo. y Fe.V.A.
La jornada estuvo destinada a atletas de entre 12 y 14 años, quienes entrenaron, jugaron y compartieron una hermosa jornada de aprendizaje e integración en la arena.
Participaron jugadoras, jugadores y entrenadores de Cinco Saltos, General Roca, Viedma y Luis Beltrán, en un encuentro que permitió seguir fortaleciendo el desarrollo del Beach Volley en la provincia.
A su vez, la clínica marcó el cierre de la etapa de observación de la Federación Rionegrina para conformar los equipos que representarán a Río Negro en los Juegos Nacionales Evita 2026.
Además, esta actividad forma parte del proceso de captación de deportistas para el Centro de Desarrollo y Entrenamiento de la Selección Nacional Menor, a cargo del profesor Julio Aramendi.
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