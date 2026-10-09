Aguas Rionegrinas potencia la estación de paso con nuevos equipos

Se trata de un proyecto planificado que se viene trabajando desde principios de año. En ese marco, Aguas Rionegrinas adquirió mediante licitación pública un lote de equipos de bombeo de gran potencia y calidad, del cual provienen los equipos que actualmente se colocan en la estación de paso. Además, los ingenieros y técnicos de la empresa se ocuparon de elaborar las piezas especiales necesarias para la vinculación de estos equipos.

La obra electromecánica consiste en la incorporación de equipos de bombeo de mayor potencia en la estación elevadora de paso a la planta depuradora. En el lugar ya quedó instalado un nuevo equipo de bombeo y se trabaja en la instalación del segundo. Cada uno tiene un valor de U$S80 mil y cuenta con su respectivo tablero de comando. Ambos equipos son de mayor potencia que los que funcionan actualmente. La obra también incluye una nueva cañería de gran de grandes dimensiones que vinculará los equipos con la red y permitirá que el sistema trabaje de manera integrada y más eficiente.

El objetivo de fondo es mejorar y potenciar lo actual para acompañar la demanda creciente de la ciudad, además de que la estación cuente con mayor capacidad de respuesta en los momentos de máxima exigencia, previniendo así posibles desbordes.

Es preciso mencionar que la red cloacal está pensada para recibir únicamente los efluentes domésticos, pero durante las lluvias intensas ingresan miles de litros adicionales; agua que escurre desde patios, desagües y filtraciones que se cuelan por tapas de cámara.

Esa sumatoria de caudales extra, duplica o triplica la cantidad de líquido que llega en pocas horas y hace que el sistema cloacal se llene de agua de lluvia y que las estaciones de bombeo deban trabajar muy por encima de su régimen habitual.

Con estas tareas, Aguas Rionegrinas lleva adelante una instalación estratégica y se anticipa a los períodos de mayor exigencia, con el compromiso de brindar un mejor servicio para los vecinos de Choele Choel.