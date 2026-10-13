Una mujer fue detenida intentando escapar de la escena de un intento de robo

El hecho se registró alrededor de las 12:50 horas del domingo, en una propiedad ubicada en la intersección de las calles 12 de Octubre y 25 de Mayo.

Todo inicio con un llamado al abonado de emergencias alertando sobre la presencia de una persona dentro de un domicilio particular en el que vive una mujer de 80 años.

Al arribar al lugar, el propio jefe de la unidad policial, que había tomado conocimiento de lo que estaba ocurriendo, ya había ingresado a la vivienda con autorización de la propietaria.

Efectivamente, en el interior encontró los ambientes revueltos y a una mujer que, al advertir su presencia, se dio a la fuga por la parte trasera del inmueble y saltó un paredón, sufriendo una lesión en una de sus manos.

La sospechosa intentó continuar la huida, pero fue alcanzada y aprehendida frente a la propiedad, en presencia de testigos y luego trasladada a la Comisaría 17 previo a recibir atención hospitalaria

Por disposición de la fiscal de turno, se inició en sede policial una causa judicial por robo en grado de tentativa y se dispuso que la mujer permanezca detenida hasta una nueva resolución judicial.

Fuente URIV