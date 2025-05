Inicia la liga de básquet femenino

Serán seis los equipos que estarán disputando dos encuentros cada uno.



Los equipos participantes son, Luis Beltrán, Ferro de San Antonio Oeste, Lamarque, Rio Colorado, Choele Choel y La Adela.



Cronograma de partidos:



9hs: Beltrán vs Ferro SAO

10,50hs: Lamarque vs Rio Colorado

12,40hs: Choele vs La Adela

14,30hs: Ferro SAO vs Río Colorado

16,20hs: La Adela vs Beltrán

18,10hs: Choele vs Lamarque