Se viene el Encuentro Provincial de Artesanos de Luis Beltrán

La Secretaría de Cultura de Río Negro participará de la 19° edición del tradicional Encuentro Provincial de Artesanos y Manualistas, que se desarrollará el sábado 16 y domingo 17 de agosto en el Polideportivo de Luis Beltrán.

Regionales - Luis Beltrán14/08/2025
El evento es organizado por la Municipalidad de Luis Beltrán y la Asociación Civil “Arte Sano” con el objetivo de crear un espacio de encuentro para las y los artesanos de la región donde puedan mostrar y comercializar sus creaciones.


Durante los dos días las puertas abrirán a partir de las 14 y el domingo 17 a las 10 el Mercado Artesanal ofrecerá un taller de teñido natural que estará a cargo de la artesana Ana Nahuelñir.


El Gobierno Provincial a través de la Secretaría de Cultura continúa así con el acompañamiento y difusión de la producción artesanal rionegrina.

