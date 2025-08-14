Se viene el Encuentro Provincial de Artesanos de Luis Beltrán

El grupo libre festeja su 41 aniversario
El Grupo de Teatro Libres celebra sus 41 años y como en cada aniversario , abre las puertas de su casa para esperar a quienes los han visto crecer.
La Secretaría de Cultura de Río Negro participará de la 19° edición del tradicional Encuentro Provincial de Artesanos y Manualistas, que se desarrollará el sábado 16 y domingo 17 de agosto en el Polideportivo de Luis Beltrán.Regionales - Luis Beltrán14/08/2025
El evento es organizado por la Municipalidad de Luis Beltrán y la Asociación Civil “Arte Sano” con el objetivo de crear un espacio de encuentro para las y los artesanos de la región donde puedan mostrar y comercializar sus creaciones.
Durante los dos días las puertas abrirán a partir de las 14 y el domingo 17 a las 10 el Mercado Artesanal ofrecerá un taller de teñido natural que estará a cargo de la artesana Ana Nahuelñir.
El Gobierno Provincial a través de la Secretaría de Cultura continúa así con el acompañamiento y difusión de la producción artesanal rionegrina.
Coordinado por el área de Seguridad e Higiene del Consejo Escolar Valle Medio I, se realizó una actividad conjunta con integrantes del Servicio de Prevención y Lucha contra Incendios Forestales -SPLIF- con sede en Luis Beltrán.
La Comisaría de la Familia de Luis Beltrán participó el pasado domingo de la celebración del “Día de las Infancias” en esa localidad.
La Secretaría de Cultura de Río Negro realizó en el Polideportivo de Luis Beltrán, la instancia correspondiente a la zona del Valle Medio de los Encuentros Culturales Rionegrinos.
Como parte del proyecto de prácticas Profesionalizantes, los estudiantes de sexto año del Centro de Educación Técnica Nº 29 de Luis Beltrán, entregaron plantas de lechuga orgánica a las residencias estudiantiles de esa localidad.
Como todos los años la Municipalidad de Luis Beltrán a través de cada una de sus dependencias, llevó a cabo el Día de las Infancias con innumerables propuestas recreativas.
El sábado a las 6:20 de la madrugada un auto terminó contra un árbol en la plaza 9 de Julio de Luis Beltrán
En Luis Beltrán, en la tarde del martes – casi sobre el filo de las 16:30 horas – dos motos fueron divisadas por personal del Centro de Monitoreo 911 que opera en Lamarque transitando a altísima velocidad por calles del ejido urbano.
El Ministerio de Seguridad y Justicia anuncia que, hasta el 21 de agosto inclusive se encuentra abierta la convocatoria para cubrir seis puestos en el Servicio Penitenciario Provincial, con el objetivo de integrar los gabinetes criminológicos.
Este 16 y 17 de agosto se desarrollara en Choele la 1° Expo de Autos, un evento único en la región que reunirá vehículos modificados y potenciados, con tecnología de primer nivel en sonido, pantallas y equipamiento.
Una familia fue asaltada en su vivienda, por tres sujetos que con un arma los amenazaron y golpearon para llevarse el dinero que había en la vivienda.