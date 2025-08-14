Se viene el Encuentro Provincial de Artesanos de Luis Beltrán

El evento es organizado por la Municipalidad de Luis Beltrán y la Asociación Civil “Arte Sano” con el objetivo de crear un espacio de encuentro para las y los artesanos de la región donde puedan mostrar y comercializar sus creaciones.



Durante los dos días las puertas abrirán a partir de las 14 y el domingo 17 a las 10 el Mercado Artesanal ofrecerá un taller de teñido natural que estará a cargo de la artesana Ana Nahuelñir.



El Gobierno Provincial a través de la Secretaría de Cultura continúa así con el acompañamiento y difusión de la producción artesanal rionegrina.