La Secretaría de Cultura de Río Negro participará de la 19° edición del tradicional Encuentro de Artesanos y Manualistas, que se desarrollará el sábado 16 y domingo 17 de agosto en el Polideportivo de Luis Beltrán.
Beltrán recibe la quinta fecha del Safari
Del viernes al domingo Beltrán será sede del Safari regional que estará disputando en la zona de campos de la localidad la quinta fecha del campeonato regional.Regionales - Luis Beltrán15/08/2025
El día Viernes se realizará la largada simbólica en la plaza 9 de julio desde las 19:30 horas.
El día sábado recorrerán 50 kilómetros, largando del primer guarda ganado en la zona del campo Las acacias en cercanías de la boca toma de Luis Beltrán.
El cronograma del día sábado inicia a las 10 horas con la largada de las motos, luego harán lo propio jeep 4*4, potenciados, simples y cuatriciclos.
El domingo de estará largando desde las 8:30 de la mañana en la zona de Tripahuey.
En la llegada estará funcionando ambos días un esmerado servicio de cantina.
El grupo libre festeja su 41 aniversario
El Grupo de Teatro Libres celebra sus 41 años y como en cada aniversario , abre las puertas de su casa para esperar a quienes los han visto crecer.
Coordinado por el área de Seguridad e Higiene del Consejo Escolar Valle Medio I, se realizó una actividad conjunta con integrantes del Servicio de Prevención y Lucha contra Incendios Forestales -SPLIF- con sede en Luis Beltrán.
La Comisaría de la Familia de Luis Beltrán participó el pasado domingo de la celebración del “Día de las Infancias” en esa localidad.
Más de 350 jóvenes brillaron en los Encuentros Culturales en Luis BeltránRegionales - Luis Beltrán12/08/2025
La Secretaría de Cultura de Río Negro realizó en el Polideportivo de Luis Beltrán, la instancia correspondiente a la zona del Valle Medio de los Encuentros Culturales Rionegrinos.
Estudiantes del CET 29 entregaron verduras a comedores de residenciasRegionales - Luis Beltrán12/08/2025
Como parte del proyecto de prácticas Profesionalizantes, los estudiantes de sexto año del Centro de Educación Técnica Nº 29 de Luis Beltrán, entregaron plantas de lechuga orgánica a las residencias estudiantiles de esa localidad.
Como todos los años la Municipalidad de Luis Beltrán a través de cada una de sus dependencias, llevó a cabo el Día de las Infancias con innumerables propuestas recreativas.
El sábado a las 6:20 de la madrugada un auto terminó contra un árbol en la plaza 9 de Julio de Luis Beltrán
Este 16 y 17 de agosto se desarrollara en Choele la 1° Expo de Autos, un evento único en la región que reunirá vehículos modificados y potenciados, con tecnología de primer nivel en sonido, pantallas y equipamiento.
Una familia fue asaltada en su vivienda, por tres sujetos que con un arma los amenazaron y golpearon para llevarse el dinero que había en la vivienda.
Opinión: La gran farsa del superávit fiscal
El déficit fiscal es la diferencia que existe entre los ingresos de la administración de un Estado ( impuestos, contribuciones, multas, etc.) y los egresos (salarios, asistencia social, subsidios, etc); cuando los ingresos son menores que los egresos. Si hay superávit fiscal los ingresos superarán a los egresos. Por lo tanto el equilibrio fiscal se dará cuando los ingresos del Estado se igualen con los egresos.