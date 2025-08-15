Beltrán recibe la quinta fecha del Safari

Del viernes al domingo Beltrán será sede del Safari regional que estará disputando en la zona de campos de la localidad la quinta fecha del campeonato regional.

Regionales - Luis Beltrán15/08/2025
El día Viernes se realizará la largada simbólica en la plaza 9 de julio desde las 19:30 horas.  


El día sábado recorrerán 50 kilómetros, largando del primer guarda ganado en la zona del campo Las acacias en cercanías de la boca toma de Luis Beltrán. 


El cronograma del día sábado inicia a las 10 horas con la largada de las motos, luego harán lo propio jeep 4*4, potenciados, simples y cuatriciclos. 


El domingo de estará largando desde las 8:30 de la mañana en la zona de Tripahuey.  


En la llegada estará funcionando ambos días un esmerado servicio de cantina. 

