Beltrán recibe la quinta fecha del Safari

El día Viernes se realizará la largada simbólica en la plaza 9 de julio desde las 19:30 horas.



El día sábado recorrerán 50 kilómetros, largando del primer guarda ganado en la zona del campo Las acacias en cercanías de la boca toma de Luis Beltrán.



El cronograma del día sábado inicia a las 10 horas con la largada de las motos, luego harán lo propio jeep 4*4, potenciados, simples y cuatriciclos.



El domingo de estará largando desde las 8:30 de la mañana en la zona de Tripahuey.



En la llegada estará funcionando ambos días un esmerado servicio de cantina.