Tareas conjunta entre el consejo escolar y SPLIF

Coordinado por el área de Seguridad e Higiene del Consejo Escolar Valle Medio I, se realizó una actividad conjunta con integrantes del Servicio de Prevención y Lucha contra Incendios Forestales -SPLIF- con sede en Luis Beltrán.

Regionales - Luis Beltrán14/08/2025
Esta vez la tarea fue en la Escuela Primaria Nº 101 de esta ciudad, para brindar el cierre de de la actividad "Educación para la prevención de incendios forestales y rurales".  


Para la ocasión el trabajo fue con chicos y chicas de 4to, 5to, 6to y 7mo grado, con quienes previamente se había abordado la temática con el material proporcionado por SPLIF, "Cartilla educativa de incendios para docentes de escuelas primarias".


Finalmente se simuló un control de incendio, donde los estudiantes conocieron algunas de las herramientas que se utilizan para combatir los incendios de vegetación y la ropa de trabajo y elementos de protección personal que se utiliza en esos casos.

