La Secretaría de Cultura de Río Negro participará de la 19° edición del tradicional Encuentro Provincial de Artesanos y Manualistas, que se desarrollará el sábado 16 y domingo 17 de agosto en el Polideportivo de Luis Beltrán.
Tareas conjunta entre el consejo escolar y SPLIF
Coordinado por el área de Seguridad e Higiene del Consejo Escolar Valle Medio I, se realizó una actividad conjunta con integrantes del Servicio de Prevención y Lucha contra Incendios Forestales -SPLIF- con sede en Luis Beltrán.Regionales - Luis Beltrán14/08/2025
Esta vez la tarea fue en la Escuela Primaria Nº 101 de esta ciudad, para brindar el cierre de de la actividad "Educación para la prevención de incendios forestales y rurales".
Para la ocasión el trabajo fue con chicos y chicas de 4to, 5to, 6to y 7mo grado, con quienes previamente se había abordado la temática con el material proporcionado por SPLIF, "Cartilla educativa de incendios para docentes de escuelas primarias".
Finalmente se simuló un control de incendio, donde los estudiantes conocieron algunas de las herramientas que se utilizan para combatir los incendios de vegetación y la ropa de trabajo y elementos de protección personal que se utiliza en esos casos.
El grupo libre festeja su 41 aniversario
El Grupo de Teatro Libres celebra sus 41 años y como en cada aniversario , abre las puertas de su casa para esperar a quienes los han visto crecer.
La Comisaría de la Familia de Luis Beltrán participó el pasado domingo de la celebración del “Día de las Infancias” en esa localidad.
Más de 350 jóvenes brillaron en los Encuentros Culturales en Luis BeltránRegionales - Luis Beltrán12/08/2025
La Secretaría de Cultura de Río Negro realizó en el Polideportivo de Luis Beltrán, la instancia correspondiente a la zona del Valle Medio de los Encuentros Culturales Rionegrinos.
Estudiantes del CET 29 entregaron verduras a comedores de residenciasRegionales - Luis Beltrán12/08/2025
Como parte del proyecto de prácticas Profesionalizantes, los estudiantes de sexto año del Centro de Educación Técnica Nº 29 de Luis Beltrán, entregaron plantas de lechuga orgánica a las residencias estudiantiles de esa localidad.
Como todos los años la Municipalidad de Luis Beltrán a través de cada una de sus dependencias, llevó a cabo el Día de las Infancias con innumerables propuestas recreativas.
El sábado a las 6:20 de la madrugada un auto terminó contra un árbol en la plaza 9 de Julio de Luis Beltrán
En Luis Beltrán, en la tarde del martes – casi sobre el filo de las 16:30 horas – dos motos fueron divisadas por personal del Centro de Monitoreo 911 que opera en Lamarque transitando a altísima velocidad por calles del ejido urbano.
El Ministerio de Seguridad y Justicia anuncia que, hasta el 21 de agosto inclusive se encuentra abierta la convocatoria para cubrir seis puestos en el Servicio Penitenciario Provincial, con el objetivo de integrar los gabinetes criminológicos.
Este 16 y 17 de agosto se desarrollara en Choele la 1° Expo de Autos, un evento único en la región que reunirá vehículos modificados y potenciados, con tecnología de primer nivel en sonido, pantallas y equipamiento.
Una familia fue asaltada en su vivienda, por tres sujetos que con un arma los amenazaron y golpearon para llevarse el dinero que había en la vivienda.