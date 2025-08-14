La Secretaría de Cultura de Río Negro participará de la 19° edición del tradicional Encuentro Provincial de Artesanos y Manualistas, que se desarrollará el sábado 16 y domingo 17 de agosto en el Polideportivo de Luis Beltrán.
El grupo libre festeja su 41 aniversario
El Grupo de Teatro Libres celebra sus 41 años y como en cada aniversario , abre las puertas de su casa para esperar a quienes los han visto crecer.
En esta oportunidad, el grupo los espera en el Teatro El Galpón para vivir dos grandes obras.
El sábado 30 llega “Bairoletto, el último romántico”, la más reciente producción de Libres que desde sus primeros pasos busca recuperar el teatro popular y comunitario.
El domingo 31 “Pillpinto”, retorna a casa después de mucho tiempo y camino recorrido.
Lo nuevo y lo histórico se unen para celebrar al teatro y su público.
En el caso del día sábado la función será a las 21 horas.
Reservas y promos al : 2984224691
“Bairoletto, el último romántico”
Producción artística que busca la difusión del teatro popular, la memoria histórica y la identidad cultural regional. Inspirada en la figura de Juan Bautista Bairoletto, conocido como el “Robin Hood criollo”, la obra aborda temas profundamente arraigados en la historia argentina como la marginalidad, la injusticia social y la resistencia popular.
Actuación: Elenco de teatro Popular grupo Libres
Dirección y puesta en escena: Pablo Otazu
Operación técnica: Paola Aciar
Valor de entrada : $8000
Descuento para estudiantes y jubilados.
Entran 4, pagan 3
Mientras que el domingo la función será a las 20 horas con entrada a las gorra.
PILLPINTO, un personaje que vive en un mundo atravesado por los desaciertos de los adultos...y busca lo que aún no hemos encontrado.
Un trabajo que intenta hablar de lo que ven los ojos de un niño, una niña…
Idea: Laura Vinaya
Actúan: Laura Vinaya
Producción general: Grupo Libres
Puesta en escena y dirección : Pablo Otazu
Operación técnica: Natali Roteño
Más de 350 jóvenes brillaron en los Encuentros Culturales en Luis Beltrán
Estudiantes del CET 29 entregaron verduras a comedores de residencias
