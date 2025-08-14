El grupo libre festeja su 41 aniversario

El Grupo de Teatro Libres celebra sus 41 años y como en cada aniversario , abre las puertas de su casa para esperar a quienes los han visto crecer.

Regionales - Luis Beltrán14/08/2025GerardoGerardo
IMG-20250814-WA0010

En esta oportunidad, el grupo los espera  en el Teatro El Galpón para vivir dos grandes obras.


El sábado 30 llega “Bairoletto, el último romántico”, la más reciente producción de Libres que desde sus primeros pasos busca recuperar el teatro popular y comunitario. 


El domingo 31  “Pillpinto”,  retorna a casa después de mucho tiempo y camino recorrido. 


Lo nuevo y lo histórico se unen para celebrar al teatro y su público. 


En el caso del día sábado la función será a las  21 horas. 
Reservas y promos al : 2984224691


“Bairoletto, el último romántico”
Producción artística que busca la difusión del teatro popular, la memoria histórica y la identidad cultural regional. Inspirada en la figura de Juan Bautista Bairoletto, conocido como el “Robin Hood criollo”, la obra aborda temas profundamente arraigados en la historia argentina como la marginalidad, la injusticia social y la resistencia popular.


Actuación: Elenco de teatro Popular grupo Libres
Dirección y puesta en escena: Pablo Otazu 
Operación técnica: Paola Aciar


Valor de entrada : $8000 
Descuento para estudiantes y jubilados. 
Entran 4, pagan 3 


Mientras que el domingo la función será a las 20 horas con entrada a las gorra. 


PILLPINTO, un personaje que vive en un mundo atravesado por los desaciertos de los adultos...y busca lo que aún no hemos encontrado.
Un trabajo que intenta hablar de lo que ven los ojos de un niño, una niña…


Idea: Laura Vinaya
Actúan: Laura Vinaya
Producción general: Grupo Libres
Puesta en escena y dirección : Pablo Otazu
Operación técnica: Natali Roteño 

Te puede interesar
Lo más visto
IMG-20250813-WA0003

Choele planchado al piso

Regionales - Choele Choel13/08/2025

Este 16 y 17 de agosto se desarrollara en Choele la 1° Expo de Autos, un evento único en la región que reunirá vehículos modificados y potenciados, con tecnología de primer nivel en sonido, pantallas y equipamiento.