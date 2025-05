Directora apartada por priorizar el bienestar de los animales

Luego de que padres de los alumnos repudiaran la decisión de las autoridades de educación de separar a la directora, justo en el marco de los reclamos que se están llevando adelante por el edificio, fue la propia directora quién público una carta abierta.



Mi nombre es Bibiana Sepúlveda. Soy docente desde hace décadas y me he desempeñado como directora de la Escuela Secundaria Agrotécnica C.E.T. N.º 29 de Luis Beltrán, una institución que amo profundamente y a la que he dedicado gran parte de mi vida profesional y la elegí para titularizar.



Hoy, a tan solo dos años de acceder a mi jubilación, me encuentro separada de mi cargo a raíz de una decisión que me duele y que considero injusta. Por eso, y con el corazón abierto, siento la necesidad de compartir mi palabra con toda la comunidad.



Se me cuestiona la utilización de fondos institucionales para gastos que, si bien no fueron los originalmente previstos en los papeles, sí respondieron a necesidades concretas y urgentes del día a día escolar. En una escuela agraria como la nuestra, donde conviven estudiantes, docentes y animales que forman parte activa del proyecto pedagógico, muchas veces las decisiones deben tomarse con celeridad, buscando sostener el funcionamiento integral de la institución.



En ese marco, prioricé el bienestar de los animales y el desarrollo de los talleres productivos, siempre pensando en que la escuela siga siendo un espacio vivo de aprendizaje real, con sentido, con compromiso, con futuro.



No me excuso. No niego lo que hice. Lo asumo desde la honestidad.

Y estoy dispuesta a dar todas las explicaciones que se consideren necesarias, porque tengo la conciencia absolutamente tranquila. No hubo beneficio personal, ni ocultamiento, ni desidia. Solo hubo trabajo. Trabajo constante, compromiso con el hacer, y decisiones que tomé —como muchas otras a lo largo de mi carrera— con la única intención de sostener el proyecto educativo de esta querida escuela.



Me respalda una calificación profesional sobresaliente, otorgada por el supervisor durante todos estos años. Pero más allá de los papeles, me sostiene la mirada de mis estudiantes, el respeto de mis compañeros, el afecto de las familias que saben cómo he caminado cada día por estos pasillos.



Agradezco profundamente el apoyo que he recibido en estos días tan difíciles.

No pido privilegios, solo pido justicia.

Pido que se escuche mi voz y que se valore el contexto antes de emitir condenas.

Porque si bien los errores pueden existir —nadie está exento—, también es cierto que hay errores que se cometen por hacer, por estar, por sostener. Y creo, sinceramente, que en educación, eso también debe tenerse en cuenta.



Gracias por leerme, por acompañarme, y por seguir creyendo que una escuela pública digna, justa y comprometida es posible. Con respeto y verdad. No tengo nada que ocultar, estoy abierta al dialogo.



Bibiana Sepúlveda

DNI: 20.689.646.