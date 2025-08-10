Un auto terminó contra un árbol en Luis Beltrán

Por fortuna, nadie – ni quien se movilizaba en el rodado ni personas que pudieran encontrarse en ese espacio público – resultaron lesionados.



El auto, un Peugeot 207, estaba al mando de un joven de 20 años de edad con domicilio en la localidad y circulaba por calle Avellaneda cuando perdió el control del rodado yéndose encima de la plaza.



En el lugar trabajó personal del Gabinete de Criminalística de la policía provincial realizando las tareas periciales, buscando determinar las causales de lo sucedido.



Circuló una versión en cuanto a la intervención de un segundo rodado, aunque ésta teoría aún no fue ratificada ni desestimada.



Personal de la Inspectoría de Tránsito de la Municipalidad tomó intervención procediendo al labrado del acta de infracción correspondiente y resolviendo, además, que el vehículo quede retenido preventivamente.

Fuente Unidad Regional IV