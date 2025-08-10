En Luis Beltrán, en la tarde del martes – casi sobre el filo de las 16:30 horas – dos motos fueron divisadas por personal del Centro de Monitoreo 911 que opera en Lamarque transitando a altísima velocidad por calles del ejido urbano.
Un auto terminó contra un árbol en Luis Beltrán
El sábado a las 6:20 de la madrugada un auto terminó contra un árbol en la plaza 9 de Julio de Luis BeltránRegionales - Luis Beltrán10/08/2025
Por fortuna, nadie – ni quien se movilizaba en el rodado ni personas que pudieran encontrarse en ese espacio público – resultaron lesionados.
El auto, un Peugeot 207, estaba al mando de un joven de 20 años de edad con domicilio en la localidad y circulaba por calle Avellaneda cuando perdió el control del rodado yéndose encima de la plaza.
En el lugar trabajó personal del Gabinete de Criminalística de la policía provincial realizando las tareas periciales, buscando determinar las causales de lo sucedido.
Circuló una versión en cuanto a la intervención de un segundo rodado, aunque ésta teoría aún no fue ratificada ni desestimada.
Personal de la Inspectoría de Tránsito de la Municipalidad tomó intervención procediendo al labrado del acta de infracción correspondiente y resolviendo, además, que el vehículo quede retenido preventivamente.
Fuente Unidad Regional IV
En Beltrán, un auto y una bicicleta protagonizaron, en la tarde del jueves, una colisión que no acarreó lesiones de gravedad a las personas involucradas.
Las "Jornadas de corrección de termómetros" se realizarán en la Agencia de Extensión Rural del INTA Valle Medio (Villa Galense 575) los días 12 y 13 de agosto, de manera gratuita.
En el mes de las Infancias y a pedido del público, vuelve a Luis Beltrán VarieTé TaTeTi.
Chicos y chicas de todo el Valle Medio se dieron cita el miércoles en el Gimnasio Municipal de Luis Beltrán para interiorizarse y conocer las distintas ofertas educativas académicas y de formación laboral que ofreció la 2° Feria de Carreras organizada por el municipio de Luis Beltrán.
Todo listo para la etapa regional Valle Medio de los Encuentros CulturalesRegionales - Luis Beltrán07/08/2025
Este viernes 8 de agosto se llevará a cabo en Luis Beltrán la instancia regional Valle Medio de los Encuentros Culturales Rionegrinos, el programa de la Secretaría de Cultura que este año cumple 12 años.
Destacada participación de la escuela de voley de Beltrán en JacobacciRegionales - Luis Beltrán06/08/2025
Durante el fin de semana se disputó el segundo Clasificatorio Sub-14 de Voley en la localidad de Jacobacci, donde la Escuela Municipal de Luis Beltrán se hizo presente obteniendo grandes resultados.
El vuelco de una camioneta ocurrido anoche en el interior del canal cementado “Paseo de la Democracia” sorprendió a propios y extraños.
Los días 8, 9 y 10 de Agosto se realizará la cuarta fecha del Rally del Valle Medio que en esta oportunidad tendrá como epicentro caminos de Choele Choel.
En Beltrán, un auto y una bicicleta protagonizaron, en la tarde del jueves, una colisión que no acarreó lesiones de gravedad a las personas involucradas.
Durante esta sábado 9 y domingo 10 de agosto se podrá disfrutar en el cine de, "Los 4 Fantasticos"; "La búsqueda de Martina"; "Viernes de loco"