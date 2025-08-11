En este mes de agosto el CEAER ofrece la posibilidad de comenzar a estudiar alguna de las tecnicaturas. Además ofrece Certificaciones Profesionales de un año de cursado, con gran salida laboral.
Daños por un principio de incendio en un vehículo
Una falla en el circuito eléctrico producido en una de las ópticas generó un foco de incendio que afectó la parte delantera de un Peugeot 207.Regionales11/08/2025
El hecho ocurrió en la tarde-noche del domingo, aproximadamente a las 19:15 horas, en el trayecto de la ruta 250 que une las localidades de Luis Beltrán y Lamarque.
En cuestión de minutos, bomberos y policía de tránsito arribaron al kilómetro 274, sitio exacto en el que se estaba produciendo el siniestro, para ayudar a sofocar el incendio.
El auto era conducido por un hombre de 49 años de edad y no hubo que lamentar personas con lesiones, aunque sí el rodado terminó con daños en su parte motriz.
Fuente Unidad Regional IV
Sortearon a potenciales jurados para juzgar un femicidio ocurrido en Luis BeltránRegionales08/08/2025
La Oficina Judicial de Roca sorteó a las 70 personas de las que saldrá el jurado popular que brindará un veredicto de culpabilidad o no en la investigación por el femicidio de Marisa Coliman, y tentativa de homicidio de su hijo.
Las comunidades educativas de Valle Medio siguen recibiendo capacitación en Reanimación Cardio Pulmonar (RCP) y maniobra de Heimlich.
Utilizaron una firma falsa para sacar un préstamo a su nombre: condenan la práctica abusivaRegionales07/08/2025
Una mujer recibió mensajes de texto en los que le solicitaban el pago de una deuda por un préstamo personal. También recibió llamadas insistentes con el mismo reclamo. Finalmente denunció que nunca accedió a ese empréstito y que utilizaron su nombre con una firma falsa.
El Nacional de Rally en Parejas 2025, de Mountain Bike se realizó en Paso Córdoba, con ciclistas del valle medio que se quedaron con tres categorías.
Hasta el 8 de agosto el Centro Integral de Formación para la Industria de la Construcción de Valle Medio, con sede en Choele Choel mantiene abiertas las inscripciones para distintos oficios.
Femicidio de Marisa Coliman y tentativa de homicidio de su hijo: se determinaron los testigos para el juicio por juradosRegionales05/08/2025
En la mañana del lunes en los Tribunales roquenses, se detalló la evidencia con la que cuentan las partes para avanzar hacia el próximo juicio por jurados de la Segunda Circunscripción Judicial.
En el marco del Programa de Funbapa de Comercialización de Frutas y Hortalizas, el EnDeVaM, concretó el traslado de 16.000 kg de hortalizas pesadas —principalmente zanahoria y cebolla— desde productores de Río Colorado hacia la ciudad de Allen.
El sábado a las 6:20 de la madrugada un auto terminó contra un árbol en la plaza 9 de Julio de Luis Beltrán
Negro muerto; una posibilidad concreta de cambiarle el destino al Valle Medio y a gran parte de la provincia
Festival de la Cerveza Artesanal y Gastronomía “Yerimén”, en BelisleRegionales - Coronel Belisle11/08/2025
Los días 20 y 21 de septiembre se realizará en la localidad de Coronel Belisle el festival de cerveza artesanal y gastronomía Yerimén.