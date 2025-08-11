Daños por un principio de incendio en un vehículo

El hecho ocurrió en la tarde-noche del domingo, aproximadamente a las 19:15 horas, en el trayecto de la ruta 250 que une las localidades de Luis Beltrán y Lamarque.

En cuestión de minutos, bomberos y policía de tránsito arribaron al kilómetro 274, sitio exacto en el que se estaba produciendo el siniestro, para ayudar a sofocar el incendio.

El auto era conducido por un hombre de 49 años de edad y no hubo que lamentar personas con lesiones, aunque sí el rodado terminó con daños en su parte motriz.

Fuente Unidad Regional IV