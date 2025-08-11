Daños por un principio de incendio en un vehículo

Una falla en el circuito eléctrico producido en una de las ópticas generó un foco de incendio que afectó la parte delantera de un Peugeot 207.

Regionales11/08/2025
IMG-20250811-WA0038

El hecho ocurrió en la tarde-noche del domingo, aproximadamente a las 19:15 horas, en el trayecto de la ruta 250 que une las localidades de Luis Beltrán y Lamarque. 

En cuestión de minutos, bomberos y policía de tránsito arribaron al kilómetro 274, sitio exacto en el que se estaba produciendo el siniestro, para ayudar a sofocar el incendio. 

El auto era conducido por un hombre de 49 años de edad y no hubo que lamentar personas con lesiones, aunque sí el rodado terminó con daños en su parte motriz.

Fuente Unidad Regional IV 

Te puede interesar
Lo más visto