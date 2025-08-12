Una falla en el circuito eléctrico producido en una de las ópticas generó un foco de incendio que afectó la parte delantera de un Peugeot 207.
Joven de Pomona en Falkor (too) participando de las expediciones submarinas
Jessica Risaro de Pomona es una de las biólogas que fue parte de la reciente expedición del CONICET en el cañón Submarino de mar del plata a bordo del buque Falkor(too) que finalizó el domingo 10 de agosto. Ahora participara en los próximos días de la exploración en UruguayRegionales12/08/2025
La joven ingreso en el año 2021 a trabajar en el CONICET y este año fue parte de los 25 científicos que realizarón la exploración del cañon submarino, con la colaboración de Shmidt Ocean Institute, operadora de la embarcación de investigación Falkor (too).
En dialogo con Fm Visión de Lamarque, la joven del valle medio, señaló que se embarcaron el día 21 de julio y que trabajan turno de 12 horas, pero que la pasión y el hecho de ir descubriendo especies y poder verlas en su habitar natural muchas veces los llevo a seguir por más horas.
“Esta es la primera vez que los vemos en vida en su ambiente natural, en coexistencia con muchas especies para nosotros vistas por primera vez. Nos sorprendemos mucho todo el tiempo, con la variabilidad de fauna” indicó la bióloga oriunda de Pomona.
“Trabajamos tranquilos y sin presiones, la verdad que fue muy comodo el trabajo en el buque, que se va moviendo por los puntos de muestreos. Para nosotros es muy sorprendente estar viendo muchas especies con las que trabajamos muchos años en museos, o muestras en formol, poderlos ver vivos, conviviendo entre los animales en una comunidad, con una dependencia muy especifica uno de otros” señaló la joven.
El trabajo de Jessica no finalizó con esa expedición, dado que desde el 19 de agosto estará participando en la expedición que el buque realizará en Uruguay durante unos 15 días, para luego seguir con el trabajo en el museo.
(Fuente: La mañana en compañia. Fm Visión)
En este mes de agosto el CEAER ofrece la posibilidad de comenzar a estudiar alguna de las tecnicaturas. Además ofrece Certificaciones Profesionales de un año de cursado, con gran salida laboral.
Sortearon a potenciales jurados para juzgar un femicidio ocurrido en Luis BeltránRegionales08/08/2025
La Oficina Judicial de Roca sorteó a las 70 personas de las que saldrá el jurado popular que brindará un veredicto de culpabilidad o no en la investigación por el femicidio de Marisa Coliman, y tentativa de homicidio de su hijo.
Las comunidades educativas de Valle Medio siguen recibiendo capacitación en Reanimación Cardio Pulmonar (RCP) y maniobra de Heimlich.
Utilizaron una firma falsa para sacar un préstamo a su nombre: condenan la práctica abusivaRegionales07/08/2025
Una mujer recibió mensajes de texto en los que le solicitaban el pago de una deuda por un préstamo personal. También recibió llamadas insistentes con el mismo reclamo. Finalmente denunció que nunca accedió a ese empréstito y que utilizaron su nombre con una firma falsa.
El Nacional de Rally en Parejas 2025, de Mountain Bike se realizó en Paso Córdoba, con ciclistas del valle medio que se quedaron con tres categorías.
Hasta el 8 de agosto el Centro Integral de Formación para la Industria de la Construcción de Valle Medio, con sede en Choele Choel mantiene abiertas las inscripciones para distintos oficios.
Femicidio de Marisa Coliman y tentativa de homicidio de su hijo: se determinaron los testigos para el juicio por juradosRegionales05/08/2025
En la mañana del lunes en los Tribunales roquenses, se detalló la evidencia con la que cuentan las partes para avanzar hacia el próximo juicio por jurados de la Segunda Circunscripción Judicial.
Festival de la Cerveza Artesanal y Gastronomía “Yerimén”, en BelisleRegionales - Coronel Belisle11/08/2025
Los días 20 y 21 de septiembre se realizará en la localidad de Coronel Belisle el festival de cerveza artesanal y gastronomía Yerimén.
Una falla en el circuito eléctrico producido en una de las ópticas generó un foco de incendio que afectó la parte delantera de un Peugeot 207.