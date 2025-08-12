Joven de Pomona en Falkor (too) participando de las expediciones submarinas

La joven ingreso en el año 2021 a trabajar en el CONICET y este año fue parte de los 25 científicos que realizarón la exploración del cañon submarino, con la colaboración de Shmidt Ocean Institute, operadora de la embarcación de investigación Falkor (too).

En dialogo con Fm Visión de Lamarque, la joven del valle medio, señaló que se embarcaron el día 21 de julio y que trabajan turno de 12 horas, pero que la pasión y el hecho de ir descubriendo especies y poder verlas en su habitar natural muchas veces los llevo a seguir por más horas.

“Esta es la primera vez que los vemos en vida en su ambiente natural, en coexistencia con muchas especies para nosotros vistas por primera vez. Nos sorprendemos mucho todo el tiempo, con la variabilidad de fauna” indicó la bióloga oriunda de Pomona.

“Trabajamos tranquilos y sin presiones, la verdad que fue muy comodo el trabajo en el buque, que se va moviendo por los puntos de muestreos. Para nosotros es muy sorprendente estar viendo muchas especies con las que trabajamos muchos años en museos, o muestras en formol, poderlos ver vivos, conviviendo entre los animales en una comunidad, con una dependencia muy especifica uno de otros” señaló la joven.

El trabajo de Jessica no finalizó con esa expedición, dado que desde el 19 de agosto estará participando en la expedición que el buque realizará en Uruguay durante unos 15 días, para luego seguir con el trabajo en el museo.

(Fuente: La mañana en compañia. Fm Visión)