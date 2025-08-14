Paso a la inmortalidad de José de San Martín

El Intendente Municipal de Lamarque Sergio Hernández, junto a su equipo de gobierno, invitan a participar del acto protocolar por el paso a la inmortalidad del General José de San Martín.

Regionales - Lamarque14/08/2025
IMG-20250814-WA0009

El mismo se hará el día domingo 17 de agosto a partir de las 15 horas en la Plaza San Martín. 


Esta fecha recuerda el aniversario de su fallecimiento en 1850 en Boulogne-sur-Mer, Francia. San Martín es una figura clave en la historia argentina, reconocido como el "Padre de la Patria" y libertador de Argentina, Chile y Perú. 


El 17 de agosto es un feriado en Argentina que recuerda su legado y contribución a la independencia americana. La fecha es un día de reflexión y homenaje a su figura y su lucha por la libertad. 


En resumen, el 17 de agosto es una fecha significativa en Argentina, dedicada a recordar y honrar al General José de San Martín, su legado y su papel fundamental en la historia de la independencia latinoamericana.

Te puede interesar
IMG-20250809-WA0011

Secuestran moto con motor “limado”

Regionales - Lamarque11/08/2025

Personal de la Brigada Rural del Valle Medio y de la Comisaría 17 de Lamarque procedió, en la tarde del viernes, al secuestro de un motovehículo que presentaba adulteraciones que hacían literalmente imposible la verificación del motor.

Lo más visto
IMG-20250813-WA0003

Choele planchado al piso

Regionales - Choele Choel13/08/2025

Este 16 y 17 de agosto se desarrollara en Choele la 1° Expo de Autos, un evento único en la región que reunirá vehículos modificados y potenciados, con tecnología de primer nivel en sonido, pantallas y equipamiento.