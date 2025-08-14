Paso a la inmortalidad de José de San Martín

El mismo se hará el día domingo 17 de agosto a partir de las 15 horas en la Plaza San Martín.



Esta fecha recuerda el aniversario de su fallecimiento en 1850 en Boulogne-sur-Mer, Francia. San Martín es una figura clave en la historia argentina, reconocido como el "Padre de la Patria" y libertador de Argentina, Chile y Perú.



El 17 de agosto es un feriado en Argentina que recuerda su legado y contribución a la independencia americana. La fecha es un día de reflexión y homenaje a su figura y su lucha por la libertad.



En resumen, el 17 de agosto es una fecha significativa en Argentina, dedicada a recordar y honrar al General José de San Martín, su legado y su papel fundamental en la historia de la independencia latinoamericana.