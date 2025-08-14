El Intendente Municipal de Lamarque Sergio Hernández, junto a su equipo de gobierno, invitan a participar del acto protocolar por el paso a la inmortalidad del General José de San Martín.
CET20 avanza con el cerramiento del Hospital
Los estudiantes y docentes del CET20 de Lamarque continúan llevando adelante la obra de construcción de un nuevo paredón perimetral para lograr el total cerramiento de Hospital “Jorge Rebok”.Regionales - Lamarque14/08/2025
El año pasado los estudiantes habían logrado concretar la obra de un tramo de paredón sobre calle 12 de Octubre; y este año hacen lo propio con el cerramiento sobre calle Paraguay.
Se trata de estudiantes de 3er. y 4to. año del Taller de Construcción junto al profesor Daniel Giménez, iniciando allá por el mes de abril. Comenzaron con el planteo de obra y armado de estructuras, y ahora se dan a la tarea de construcción sobre calle Paraguay, donde la obra tendrá unos 40 metros de superficie lineal.
Una familia fue asaltada en su vivienda, por tres sujetos que con un arma los amenazaron y golpearon para llevarse el dinero que había en la vivienda.
La Escuela Especial 20 se prepara para el Encuentro Provincial de ArtesanosRegionales - Lamarque13/08/2025
Desde Lamarque y para toda la provincia, la comunidad educativa de la Escuela de Educación Especial 20 se prepara para asistir este fin de semana al Encuentro Provincial de Artesanos que se desarrollará en Luis Beltrán.
La Escuela Municipal de Newcom de Lamarque continúa con mucha actividad, compitiendo de manera permanente y haciendo crecer su palmarés.
El domingo 10 de agosto la bellísima Plaza Santa Genoveva volvió a colmarse de almas como tantas veces.
Personal de la Brigada Rural del Valle Medio y de la Comisaría 17 de Lamarque procedió, en la tarde del viernes, al secuestro de un motovehículo que presentaba adulteraciones que hacían literalmente imposible la verificación del motor.
Desde el área de Bromatología de Lamarque informan que se realizarán dos curso de manipulación de alimentos, uno de ellos el martes 12 y el miércoles 13 de Agosto.
Lamarque festeja el Día de las Infancias, porque el presente y el futuro se construyen con alegría, derechos y ternura.
El Ministerio de Seguridad y Justicia anuncia que, hasta el 21 de agosto inclusive se encuentra abierta la convocatoria para cubrir seis puestos en el Servicio Penitenciario Provincial, con el objetivo de integrar los gabinetes criminológicos.
Este 16 y 17 de agosto se desarrollara en Choele la 1° Expo de Autos, un evento único en la región que reunirá vehículos modificados y potenciados, con tecnología de primer nivel en sonido, pantallas y equipamiento.
