CET20 avanza con el cerramiento del Hospital

El año pasado los estudiantes habían logrado concretar la obra de un tramo de paredón sobre calle 12 de Octubre; y este año hacen lo propio con el cerramiento sobre calle Paraguay.



Se trata de estudiantes de 3er. y 4to. año del Taller de Construcción junto al profesor Daniel Giménez, iniciando allá por el mes de abril. Comenzaron con el planteo de obra y armado de estructuras, y ahora se dan a la tarea de construcción sobre calle Paraguay, donde la obra tendrá unos 40 metros de superficie lineal.