CET20 avanza con el cerramiento del Hospital

Los estudiantes y docentes del CET20 de Lamarque continúan llevando adelante la obra de construcción de un nuevo paredón perimetral para lograr el total cerramiento de Hospital “Jorge Rebok”.

Regionales - Lamarque14/08/2025
IMG-20250814-WA0002

El año pasado los estudiantes habían logrado concretar la obra de un tramo de paredón sobre calle 12 de Octubre; y este año hacen lo propio con el cerramiento sobre calle Paraguay.


Se trata de estudiantes de 3er. y 4to. año del Taller de Construcción junto al profesor Daniel Giménez, iniciando allá por el mes de abril. Comenzaron con el planteo de obra y armado de estructuras, y ahora se dan a la tarea de construcción sobre calle Paraguay, donde la obra tendrá unos 40 metros de superficie lineal.

Te puede interesar
IMG-20250809-WA0011

Secuestran moto con motor “limado”

Regionales - Lamarque11/08/2025

Personal de la Brigada Rural del Valle Medio y de la Comisaría 17 de Lamarque procedió, en la tarde del viernes, al secuestro de un motovehículo que presentaba adulteraciones que hacían literalmente imposible la verificación del motor.

Lo más visto
IMG-20250813-WA0003

Choele planchado al piso

Regionales - Choele Choel13/08/2025

Este 16 y 17 de agosto se desarrollara en Choele la 1° Expo de Autos, un evento único en la región que reunirá vehículos modificados y potenciados, con tecnología de primer nivel en sonido, pantallas y equipamiento.