Taller "OVO" para estudiantes de secundaria

La Municipalidad de Luis Beltrán ofrece para estudiantes en etapa de finalización de su escolarización secundaria, talleres de acompañamiento fundamentales para decidir qué camino académico o laboral continuarán.

Regionales - Luis Beltrán22/08/2025
IMG-20250821-WA0074

El taller de Orientación Vocacional Ocupacional (O.V.O) acompaña a estudiantes en la compleja tarea de pensar, elegir, evaluar las distintas alternativas de formación en virtud a un proyecto de vida de largo plazo.


Si aún no sabes que estudiar, o estas dudando entre dos o más carreras, hace click en el siguiente enlace e inscribite de manera libre y gratuita:


https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeBjE3n3gIg7JMIOuZoBNQMtz8XnFwVPTjKF0rqhOEagk1GxA/viewform

IMG-20250821-WA0075

