Taller "OVO" para estudiantes de secundaria

El taller de Orientación Vocacional Ocupacional (O.V.O) acompaña a estudiantes en la compleja tarea de pensar, elegir, evaluar las distintas alternativas de formación en virtud a un proyecto de vida de largo plazo.



Si aún no sabes que estudiar, o estas dudando entre dos o más carreras, hace click en el siguiente enlace e inscribite de manera libre y gratuita:



https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeBjE3n3gIg7JMIOuZoBNQMtz8XnFwVPTjKF0rqhOEagk1GxA/viewform