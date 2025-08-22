Se proyecto “Malena, la última pared”

El miércoles 13 de agosto de 2025, se llevó a cabo en la Casa de la Cultura de Luis Beltrán la proyección del cortometraje “Malena, la última pared”, una producción que reconstruye la historia de Malena Gallardo, joven beltranense secuestrada y desaparecida durante la última dictadura cívico militar en Argentina.



De la actividad participaron estudiantes de 4º y 5º año del Instituto Sagrado Corazón de Jesús, quienes valoraron la propuesta y compartieron comentarios positivos sobre la trama, el argumento y el mensaje del film. Destacaron especialmente el modo en que la narrativa y el lenguaje audiovisual transmitieron de manera clara y emotiva la importancia de la memoria, la identidad y la defensa de los derechos humanos.



La jornada incluyó una presentación introductoria, la proyección del cortometraje y un espacio de reflexión posterior, en el que los y las estudiantes intercambiaron impresiones junto a sus docentes.



Asimismo, el jueves 14 de agosto, en el marco de la gesta del Programa Institucional de Educación, Memoria y DDHH, se proyectó nuevamente el documental en el IFDC de Luis Beltrán. La propuesta fue coordinada por el Prof. Juan Kuhn, la Prof. Rocío Mansilla y las bibliotecarias Verónica Gómez y Laura García. Acompañaron la Coordinadora de Formación Inicial, Prof. Carolina Almada, y la Coordinadora de Investigación y Extensión, Prof. Paula Senra.



Estos encuentros educativos y culturales reafirmaron el compromiso de las instituciones escolares y de formación docente con la construcción de la memoria colectiva, la valoración de la democracia y la promoción del compromiso social.