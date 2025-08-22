Beltrán corre y camina por la inclusión

La Municipalidad de Luis Beltrán, a través de la Dirección de Deportes y junto a la Asociación Aunar, invitan a participar de la 3° Edición de “Beltrán corre y camina por la inclusión”.

Regionales - Luis Beltrán22/08/2025
IMG-20250821-WA0070

La actividad tendrá lugar el Sábado 8 de noviembre.  La largada está previdta desde la Plaza 9 de Julio a las 18:00 horas.  


Categorías: hasta 29, 30-39, 40-49, 50-59, +60 y especiales.


Distancias de la carrera son de 5 y 10 kilómetros, además la caminata. 


Una jornada para promover el deporte y la inclusión.



Taller de matemáticas para la secundaria

Regionales - Luis Beltrán22/08/2025

La Municipalidad de Luis Beltrán te propone participar del taller de matemática para quienes necesitan fortalecer sus conocimientos para rendir exámenes de ingreso o bien, la elección vocacional se encuentra vinculada estrechamente con las ciencias exactas.



Homenaje al Buby Vargas

Regionales - Luis Beltrán16/08/2025

En el día de su nacimiento, el club Beltrán honro la memoria de Moisés "Buby" Vargas, un hombre que dejó su vida en el club, marcando con humildad, pasión y entrega la historia de todos los que visten los colores del Deporte.

