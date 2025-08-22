En la casa de la cultura y en el Instituto de formación docente se realizó la pasada semana la proyección de "Malena, la última pared".
Beltrán corre y camina por la inclusión
La Municipalidad de Luis Beltrán, a través de la Dirección de Deportes y junto a la Asociación Aunar, invitan a participar de la 3° Edición de "Beltrán corre y camina por la inclusión".
La actividad tendrá lugar el Sábado 8 de noviembre. La largada está previdta desde la Plaza 9 de Julio a las 18:00 horas.
Categorías: hasta 29, 30-39, 40-49, 50-59, +60 y especiales.
Distancias de la carrera son de 5 y 10 kilómetros, además la caminata.
Una jornada para promover el deporte y la inclusión.
La Municipalidad de Luis Beltrán ofrece para estudiantes en etapa de finalización de su escolarización secundaria, talleres de acompañamiento fundamentales para decidir qué camino académico o laboral continuarán.
La Municipalidad de Luis Beltrán te propone participar del taller de matemática para quienes necesitan fortalecer sus conocimientos para rendir exámenes de ingreso o bien, la elección vocacional se encuentra vinculada estrechamente con las ciencias exactas.
La quinta fecha del Safari Regional en Luis Beltrán tuvo su cierre con una destacada convocatoria en lo que al espectáculo y participación del público representa.
En el día de su nacimiento, el club Beltrán honro la memoria de Moisés “Buby” Vargas, un hombre que dejó su vida en el club, marcando con humildad, pasión y entrega la historia de todos los que visten los colores del Deporte.
Del viernes al domingo Beltrán será sede del Safari regional que estará disputando en la zona de campos de la localidad la quinta fecha del campeonato regional.
La Secretaría de Cultura de Río Negro participará de la 19° edición del tradicional Encuentro de Artesanos y Manualistas, que se desarrollará el sábado 16 y domingo 17 de agosto en el Polideportivo de Luis Beltrán.
El grupo libre festeja su 41 aniversario
El Grupo de Teatro Libres celebra sus 41 años y como en cada aniversario , abre las puertas de su casa para esperar a quienes los han visto crecer.
Es responsable penal por privación ilegítima de la libertad y otros delitosRegionales - Choele Choel21/08/2025
Tal lo solicitado por la fiscalía descentralizada de Choele Choel, un hombre fue declarado responsable penal por los delitos de “privación ilegítima de la libertad agravada mediando violencia, en concurso ideal con lesiones leves agravadas por el vínculo y por haber sido cometidas por un hombre contra una mujer mediando violencia de género”.
Con el auspicio de la Municipalidad de Lamarque y la organización del hospital local y Gimnasio Spalte, se realizará la Segunda Edición de la Diabetes Corre y la novena caminata.
En la madrugada de éste jueves, la policía de Río Negro detuvo a un hombre sindicado como presunto autor de un hecho delictivo contra la propiedad.