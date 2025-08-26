Egresados gestionaron generador para el CET 13

Las gestiones iniciaron hace tiempo ante TGS y de las mismas fueron parte fundamental las plantas Fortin 1 y Belisle.



Los extraño alumnos de la institución aprovecharon su visita a la escuela, en el marco de la entrega del generador, para reencontrarse con sus profesores y dialogar con ellos.



Cabe señalar que la empresa además permite que alumnos del establecimiento realicen allí sus prácticas profesionalizantes a modo de pasantes.