Se concretó la donación de un generador por parte de TGS al CET 13 de Choele Choel y las gestiones fueron realizadas por egresados del establecimiento.
Adhesión a boleta digital de tasas municipales
El Municipio de Choele Choel impulsa la adhesión a la Boleta digital para facilitar el pago de tasas municipales.Regionales - Choele Choel26/08/2025
La Municipalidad de Choele Choel, a través de la Secretaría de Hacienda y la Sección Impositiva, informa a la comunidad que se encuentra disponible el servicio de envío de boletas por mail, una herramienta digital que permite a los contribuyentes recibir las liquidaciones de tasas, derechos y contribuciones municipales directamente en su correo electrónico.
Este sistema busca resolver una problemática frecuente en la distribución de boletas físicas, que en numerosos casos no llegan a destino debido a la falta de numeración visible, buzones o señalización adecuada en los domicilios.
Asimismo, se ha detectado que muchos datos de envío se encuentran desactualizados, lo que genera demoras o extravíos en la entrega.
A través del envío de boletas digitales, los vecinos podrán acceder de forma rápida, segura y directa a sus liquidaciones mensuales, sin necesidad de concurrir a las oficinas municipales ni depender de la recepción física en sus hogares. Esta modalidad, que ya está en funcionamiento, se irá consolidando como el canal principal de distribución, reemplazando progresivamente el envío impreso.
Allanamientos: secuestran celulares y una moto en causa por extorsiónRegionales - Choele Choel24/08/2025
En el marco de una investigación por una causa de extorsión, la Policía de Río Negro realizó este sábado dos allanamientos en el barrio 110 Viviendas de Choele Choel, que dieron resultados positivos.
El Sábado 23 y domingo 24 llegan al cine de Choele Choel tres propuestas para que puedan disfrutar en familia
La Escuela Especial N° 8 recibió una capacitación sobre "Plan de Contingencias", destinada s sus docentes y Personal de Servicio de Apoyo del turno mañana.
Choele celebra a las infancias con una gran jornada en el Parque San MartínRegionales - Choele Choel21/08/2025
Este domingo 24 de agosto, desde las 15 horas, el Parque San Martín se llenará de música, juegos, bailes y muchas sonrisas. La Municipalidad de Choele organiza una jornada especial para celebrar el Día de las Infancias, pensada para disfrutar en familia y a cielo abierto.
Es responsable penal por privación ilegítima de la libertad y otros delitosRegionales - Choele Choel21/08/2025
Tal lo solicitado por la fiscalía descentralizada de Choele Choel, un hombre fue declarado responsable penal por los delitos de “privación ilegítima de la libertad agravada mediando violencia, en concurso ideal con lesiones leves agravadas por el vínculo y por haber sido cometidas por un hombre contra una mujer mediando violencia de género”.
El Hospital de Choele Choel modernizó su equipamiento y mejoró sus instalaciones. Con estas acciones, el hospital amplía su capacidad de atención, moderniza su infraestructura y garantiza más confort, seguridad y calidad en la atención de los pacientes, reforzando también las condiciones de trabajo del personal de salud.
Desde la Municipalidad de Choele Choel informaron que el servicio de recolección de residuos domiciliarios vuelve a su horario habitual: de 6:00 a 12:00 del mediodía.
Allanamientos: secuestran celulares y una moto en causa por extorsiónRegionales - Choele Choel24/08/2025
En el marco de una investigación por una causa de extorsión, la Policía de Río Negro realizó este sábado dos allanamientos en el barrio 110 Viviendas de Choele Choel, que dieron resultados positivos.
Durante la tarde del Domingo 24, un incendio rural de importantes proporciones, registrado en la zona conocida como “Rincón de Cruz”, generó complicaciones y cortes de servicio eléctrico en Luis Beltrán.
Una camioneta RAM que era conducida por una mujer de 29 años de edad con domicilio en la ciudad de Puerto Madryn, terminó despistándose y colisionando contra la estructura del canal cementado en la rotonda de acceso a Luis Beltrán.