Adhesión a boleta digital de tasas municipales

El Municipio de Choele Choel impulsa la adhesión a la Boleta digital para facilitar el pago de tasas municipales.

Regionales - Choele Choel26/08/2025
La Municipalidad de Choele Choel, a través de la Secretaría de Hacienda y la Sección Impositiva, informa a la comunidad que se encuentra disponible el servicio de envío de boletas por mail, una herramienta digital que permite a los contribuyentes recibir las liquidaciones de tasas, derechos y contribuciones municipales directamente en su correo electrónico.


Este sistema busca resolver una problemática frecuente en la distribución de boletas físicas, que en numerosos casos no llegan a destino debido a la falta de numeración visible, buzones o señalización adecuada en los domicilios.


 Asimismo, se ha detectado que muchos datos de envío se encuentran desactualizados, lo que genera demoras o extravíos en la entrega.


A través del envío de boletas digitales, los vecinos podrán acceder de forma rápida, segura y directa a sus liquidaciones mensuales, sin necesidad de concurrir a las oficinas municipales ni depender de la recepción física en sus hogares. Esta modalidad, que ya está en funcionamiento, se irá consolidando como el canal principal de distribución, reemplazando progresivamente el envío impreso.

