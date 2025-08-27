Llamado a licitación por servicio de contenedores

El municipio de Choele Choel realiza el llamado a licitación publica 5/25 para la contratación de servicios de contenedores

Regionales - Choele Choel27/08/2025
IMG-20250826-WA0037

LLAMADO A LICITACIÓN PUBLICA N° 05/2025


OBJETO DEL LLAMADO: CONTRATACION DE SERVICIOS DE CONTENEDORES 2025.


PRESUPUESTO OFICIAL: El presupuesto oficial total, por el servicio de contenedores por 12 meses, incluyendo precio, impuestos y costo financiero total se establece en la suma de PESOS DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MILLONES CIENTO VEINTE MIL CON 00/100 ($ 285.120.000,00).


FORMA DE PAGO: Doce (12) cuotas fijas mensuales, iguales y consecutivas. VALOR DEL PLIEGO: Establézcase el valor del Pliego en la suma de PESOS DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CIENTO VEINTE CON 00/100 ($285.120,00).


FECHA Y HORA LÍMITE DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS Y APERTURA DE SOBRES: Las ofertas deberán ser presentadas en la Sede de la Municipalidad de Choele Choel Avda. San Martín 1.327 por mesa de entradas hasta el día 05 de septiembre de 2025 a las 10:59 hs.


 LUGAR Y FECHA DE APERTURA DE SOBRES: Sala de Reuniones del Municipio de Choele Choel, el día 05 de septiembre de 2025 a las 11:00 hs.

