Llamado a licitación por servicio de contenedores

LLAMADO A LICITACIÓN PUBLICA N° 05/2025



OBJETO DEL LLAMADO: CONTRATACION DE SERVICIOS DE CONTENEDORES 2025.



PRESUPUESTO OFICIAL: El presupuesto oficial total, por el servicio de contenedores por 12 meses, incluyendo precio, impuestos y costo financiero total se establece en la suma de PESOS DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MILLONES CIENTO VEINTE MIL CON 00/100 ($ 285.120.000,00).



FORMA DE PAGO: Doce (12) cuotas fijas mensuales, iguales y consecutivas. VALOR DEL PLIEGO: Establézcase el valor del Pliego en la suma de PESOS DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CIENTO VEINTE CON 00/100 ($285.120,00).



FECHA Y HORA LÍMITE DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS Y APERTURA DE SOBRES: Las ofertas deberán ser presentadas en la Sede de la Municipalidad de Choele Choel Avda. San Martín 1.327 por mesa de entradas hasta el día 05 de septiembre de 2025 a las 10:59 hs.



LUGAR Y FECHA DE APERTURA DE SOBRES: Sala de Reuniones del Municipio de Choele Choel, el día 05 de septiembre de 2025 a las 11:00 hs.