Llamado a licitación por servicio de contenedores
El municipio de Choele Choel realiza el llamado a licitación publica 5/25 para la contratación de servicios de contenedoresRegionales - Choele Choel27/08/2025
LLAMADO A LICITACIÓN PUBLICA N° 05/2025
OBJETO DEL LLAMADO: CONTRATACION DE SERVICIOS DE CONTENEDORES 2025.
PRESUPUESTO OFICIAL: El presupuesto oficial total, por el servicio de contenedores por 12 meses, incluyendo precio, impuestos y costo financiero total se establece en la suma de PESOS DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MILLONES CIENTO VEINTE MIL CON 00/100 ($ 285.120.000,00).
FORMA DE PAGO: Doce (12) cuotas fijas mensuales, iguales y consecutivas. VALOR DEL PLIEGO: Establézcase el valor del Pliego en la suma de PESOS DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CIENTO VEINTE CON 00/100 ($285.120,00).
FECHA Y HORA LÍMITE DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS Y APERTURA DE SOBRES: Las ofertas deberán ser presentadas en la Sede de la Municipalidad de Choele Choel Avda. San Martín 1.327 por mesa de entradas hasta el día 05 de septiembre de 2025 a las 10:59 hs.
LUGAR Y FECHA DE APERTURA DE SOBRES: Sala de Reuniones del Municipio de Choele Choel, el día 05 de septiembre de 2025 a las 11:00 hs.
Se concretó la donación de un generador por parte de TGS al CET 13 de Choele Choel y las gestiones fueron realizadas por egresados del establecimiento.
Allanamientos: secuestran celulares y una moto en causa por extorsiónRegionales - Choele Choel24/08/2025
En el marco de una investigación por una causa de extorsión, la Policía de Río Negro realizó este sábado dos allanamientos en el barrio 110 Viviendas de Choele Choel, que dieron resultados positivos.
El Sábado 23 y domingo 24 llegan al cine de Choele Choel tres propuestas para que puedan disfrutar en familia
La Escuela Especial N° 8 recibió una capacitación sobre "Plan de Contingencias", destinada s sus docentes y Personal de Servicio de Apoyo del turno mañana.
Choele celebra a las infancias con una gran jornada en el Parque San MartínRegionales - Choele Choel21/08/2025
Este domingo 24 de agosto, desde las 15 horas, el Parque San Martín se llenará de música, juegos, bailes y muchas sonrisas. La Municipalidad de Choele organiza una jornada especial para celebrar el Día de las Infancias, pensada para disfrutar en familia y a cielo abierto.
Es responsable penal por privación ilegítima de la libertad y otros delitosRegionales - Choele Choel21/08/2025
Tal lo solicitado por la fiscalía descentralizada de Choele Choel, un hombre fue declarado responsable penal por los delitos de “privación ilegítima de la libertad agravada mediando violencia, en concurso ideal con lesiones leves agravadas por el vínculo y por haber sido cometidas por un hombre contra una mujer mediando violencia de género”.
El Hospital de Choele Choel modernizó su equipamiento y mejoró sus instalaciones. Con estas acciones, el hospital amplía su capacidad de atención, moderniza su infraestructura y garantiza más confort, seguridad y calidad en la atención de los pacientes, reforzando también las condiciones de trabajo del personal de salud.
Con la intención de crear hábitos para una buena alimentación el "Tren Saludable” paso por Darwin donde congregó al Jardín 92 y al primer grado de la Escuela 34 .
En la mañana de éste martes, minutos después de las 9 horas, personal policial de la comisaría 17° de Lamarque acudió a la esquina de Libertad y J. J. Pasos, tras ser advertidos de un incidente vial ocurrido en esa intersección.