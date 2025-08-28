Al finalizar la audiencia paritaria celebrada en la Secretaría de Trabajo este lunes 25 de agosto, la UnTER manifestó su rechazo a la propuesta salarial presentada por el Ministerio de Educación y Derechos Humanos, calificándola como “paupérrima” e insuficiente
Se presentó el nuevo diseño curricular para jóvenes y adultos
En un nuevo Encuentro Provincial de Supervisoras y Supervisores de la modalidad de Educación Especial, se presentó oficialmente el Diseño Curricular Modular para la Educación Primaria de Jóvenes y Adultos. La propuesta, organizada en una estructura modular, busca promover experiencias educativas situadas y significativas, con centralidad en las y los estudiantes que transitan la escuela.Provinciales28/08/2025
El mismo se llevó a cabo en la Escuela de Educación Especial 22 de Viedma donde se desarrollaron jornadas de trabajo intensivo en el marco de diferentes ejes, temáticas, intercambios y consultas en lo que fue un enriquecedor encuentro.
Cabe destacar que el Diseño Curricular Modular para la Educación Primaria de Jóvenes y Adultos/as fue aprobado por Resolución 3744/25 del Consejo Provincial de Educación (CPE).
Esta propuesta se basa en una estructura modular que busca generar propuestas situadas, significativas con centralidad en los sujetos que transitan la escuela.
El nuevo diseño está enmarcado en las resoluciones federales de la nueva propuesta curricular modular que propone Nación y cuenta con un nuevo paradigma educativo donde las propuestas pedagógicas están centradas en el sujeto y su contexto.
El diálogo de saberes con los y las estudiantes es la prioridad y la construcción de propuestas situadas y significativas para todos los estudiantes. Además incorpora el “Espacio Estético-Expresivo”, para el trabajo interdisciplinar fortaleciendo una formación integral para personas jóvenes y adultas.
La Secretaria de Educación del Ministerio, Silvia Arza, destacó esta presentación y señaló la participación de estudiantes, docentes, el gremio y la Dirección de Educación para Jóvenes y Adultos: " Es un trabajo y un intercambio de todos los actores de la comunidad educativa" destacó la funcionaria.
Por su parte, la Directora de Educación para Jóvenes y Adultos, Marcela Strahl, expresò su satisfacción de poder hacer entrega de los diseños curriculares y hacer la presentación formal en el marco del encuentro supervisivo.
"La idea es poder seguir trabajando en función de la implementación de esta nueva estructura curricular modular, el avance hacia lo que en territorio ellos pueden evidenciar y pueden dar cuenta de cómo está siendo este recorrido. Y además trabajar en cuanto al régimen académico que es el propósito que nos convoca en este encuentro para poder pensar en este nuevo diseño curricular, en la evaluación, en el proceso de validación de saberes y la nueva conformación de la resolución sobre evaluación, acreditación de saberes y promoción", manifestó.
El Gobierno de Río Negro a través del Ministerio de Educación y Derechos Humanos, se reunió este lunes en paritarias con representantes del gremio docente UNTER.
Superó la primera vuelta el proyecto para cobrar aranceles sanitarios y educativos a extranjerosProvinciales25/08/2025
La Legislatura aprobó por mayoría, en primera vuelta, un proyecto que tiene por objeto cobrar aranceles a los extranjeros por el acceso a los servicios de salud y educación superior provistos por el Estado provincial. “Es una manera de custodiar el patrimonio de la los rionegrinos”, expuso el legislador Lucas Pica, uno de los autores de la propuesta.
Opinión: Una Fiscalía que no investiga, sino que defiende al Gobierno
En los últimos meses presenté seis denuncias formales en la Fiscalía de Investigaciones Administrativas de Río Negro. Cuatro de ellas ya fueron archivadas y solo dos siguen en investigación.
El Gobierno de Río Negro pone en marcha una nueva etapa de PAR Maquinaria Agrícola, una política pública que viene sosteniéndose de forma ininterrumpida y que en esta edición destina $1.500 millones para renovar y ampliar los equipos productivos en la provincia.
Los productores frutícolas afectados por las tormentas de granizo comenzarán a recibir el pago de la compensación del Ente de Granizo en una sola cuota, una medida tomada de manera excepcional debido a la situación productiva de la provincia.
La Agencia de Recaudación Tributaria de Río Negro recuerda que agosto es el último mes para presentar voluntariamente construcciones no registradas en baldíos y así evitar sanciones o la pérdida de beneficios fiscales.
El legislador Luciano Delgado Sempe presentó una nota al Gobernador Weretilneck solicitando que ordene al EPRE derogar la Resolución 181/25, que permite a EdERSA dejar de enviar las boletas de electricidad en formato papel y hacerlo solo de forma digital.
La Escuela Municipal de Patín Artístico de la localidad de Lamarque continúa sumando experiencia, cosechando logros y alcanzando objetivos que no hacen más que llenar de orgullo a la comunidad.
La Comisión Organizadora de la Fiesta Nacional del Tomate y la Producción se reunió y confirmó la fecha de realización de la edición 2026.
En la mañana del miércoles, siendo las 9:45 horas, se recibe comunicación telefónica en la comisaría 17 de Lamarque informando respecto de la ocurrencia de un accidente de tránsito en la intersección de calles Paraguay y Mitre de esta localidad.