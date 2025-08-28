El municipio de Choele Choel realiza el llamado a licitación publica 5/25 para la contratación de servicios de contenedores
Educación entregó equipamiento para escuelas de Choele Choel

El Ministerio de Educación y Derechos Humanos entregó a referentes de escuelas y jardines de Choele Choel equipamiento, electrodomésticos y diferentes elementos que son fundamentales para brindar los servicios en cada establecimiento.
Estás entregas son parte de las compras especiales que se llevan adelante mediante los Convenios Escolares implementados desde el Ministerio de Educación y Derechos Humanos con los municipios.
De esta manera y con una inversión superior a los $18 millones se adquirieron heladeras, freezer, calefactores, equipos informáticos, aires acondicionados, ventiladores, batidoras, mixers, multiprocesadoras, vajilla, y elementos deportivos.
Todos estos elementos fueron recibidos por los equipos directivos de las Escuelas 236, 110, 10, 354, 330, 77, 280, Jardín 98 y 40, Residencia Mixta, CENS 14, EEBA 16, y Edificio de Supervisiones en una jornada de mucha alegría de la que participó el Intendente Diego Ramello y la Coordinadora del Consejo Escolar, Valeria Andrade, entre otras autoridades.
Allanamientos: secuestran celulares y una moto en causa por extorsiónRegionales - Choele Choel24/08/2025
En el marco de una investigación por una causa de extorsión, la Policía de Río Negro realizó este sábado dos allanamientos en el barrio 110 Viviendas de Choele Choel, que dieron resultados positivos.
Choele celebra a las infancias con una gran jornada en el Parque San MartínRegionales - Choele Choel21/08/2025
Este domingo 24 de agosto, desde las 15 horas, el Parque San Martín se llenará de música, juegos, bailes y muchas sonrisas. La Municipalidad de Choele organiza una jornada especial para celebrar el Día de las Infancias, pensada para disfrutar en familia y a cielo abierto.
Es responsable penal por privación ilegítima de la libertad y otros delitosRegionales - Choele Choel21/08/2025
Tal lo solicitado por la fiscalía descentralizada de Choele Choel, un hombre fue declarado responsable penal por los delitos de “privación ilegítima de la libertad agravada mediando violencia, en concurso ideal con lesiones leves agravadas por el vínculo y por haber sido cometidas por un hombre contra una mujer mediando violencia de género”.
En la mañana del miércoles, siendo las 9:45 horas, se recibe comunicación telefónica en la comisaría 17 de Lamarque informando respecto de la ocurrencia de un accidente de tránsito en la intersección de calles Paraguay y Mitre de esta localidad.