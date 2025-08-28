Educación entregó equipamiento para escuelas de Choele Choel

Estás entregas son parte de las compras especiales que se llevan adelante mediante los Convenios Escolares implementados desde el Ministerio de Educación y Derechos Humanos con los municipios.



De esta manera y con una inversión superior a los $18 millones se adquirieron heladeras, freezer, calefactores, equipos informáticos, aires acondicionados, ventiladores, batidoras, mixers, multiprocesadoras, vajilla, y elementos deportivos.



Todos estos elementos fueron recibidos por los equipos directivos de las Escuelas 236, 110, 10, 354, 330, 77, 280, Jardín 98 y 40, Residencia Mixta, CENS 14, EEBA 16, y Edificio de Supervisiones en una jornada de mucha alegría de la que participó el Intendente Diego Ramello y la Coordinadora del Consejo Escolar, Valeria Andrade, entre otras autoridades.