Llega la Fiesta del Estudiante 2025 en Lamarque

El evento más esperado de la primavera se vive este domingo 21 de septiembre desde las 17 horas en la Plaza Santa Genoveva

Regionales - Lamarque16/09/2025
Para participar de las actividades deberán armarse grupos de estudiantes según cada propuesta:
Truco (2 integrantes)
 Preguntados (6 integrantes)
Bailes de TikTok (5 integrantes)
Pista musical (5 integrantes)
Concurso “Tengo talento para…” (libre)
Elección del Rey y la Reina del Estudiante (postulación libre)


Habrá importantes premios para los participantes. Requisito importante: Ser estudiante.  Inscripciones al 2946 411749.


Además, la jornada estará acompañada por DJ Emma, la banda “Te Dije”, danzas urbanas del Instituto Marif, Diamons y mucho más 


Una tarde de música, diversión y alegría para celebrar con amigos y amigas 

