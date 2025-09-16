Llega la Fiesta del Estudiante 2025 en Lamarque

Para participar de las actividades deberán armarse grupos de estudiantes según cada propuesta:

Truco (2 integrantes)

Preguntados (6 integrantes)

Bailes de TikTok (5 integrantes)

Pista musical (5 integrantes)

Concurso “Tengo talento para…” (libre)

Elección del Rey y la Reina del Estudiante (postulación libre)



Habrá importantes premios para los participantes. Requisito importante: Ser estudiante. Inscripciones al 2946 411749.



Además, la jornada estará acompañada por DJ Emma, la banda “Te Dije”, danzas urbanas del Instituto Marif, Diamons y mucho más



Una tarde de música, diversión y alegría para celebrar con amigos y amigas