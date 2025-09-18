Se viene la noche mexicana a Lamarque

El evento contará con un variado menú de tres pasos que incluye de Entrada: Nachos y Totopos con guacamole y chilli con queso; Plato Principal: con Burritos de pollo, Tacos de carne, Quesadillas vegetarianas y Mole poblano, todo acompañado con guacamole y salsa picante; y el Postre: Crocante de cacao con Mousse de Limón y Frutas, acompañado con shot de margarita.



La Noche Mexicana se brindará en dos turnos, uno desde las 20:00 horas y el segundo desde las 22:00, en el tradicional Bar Tito de Lamarque, salón de práctica y eventos de la tecnicatura en Gastronomía. -



Reserva 2984753701 la tarjeta tiene un valor de $25.000 pesos.