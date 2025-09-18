Se viene la noche mexicana a Lamarque

El evento más esperado de la primavera se vive este domingo 21 de septiembre desde las 17 horas en la Plaza Santa Genoveva
La comunidad de Valle Medio podrá disfrutar de una velada especial con todo el color y los sabores típicos de México. Este viernes la carrera de Gastronomía del CEAER organiza la “Noche Mexicana”, una propuesta pensada para compartir en familia y con amigos.Regionales - Lamarque18/09/2025
El evento contará con un variado menú de tres pasos que incluye de Entrada: Nachos y Totopos con guacamole y chilli con queso; Plato Principal: con Burritos de pollo, Tacos de carne, Quesadillas vegetarianas y Mole poblano, todo acompañado con guacamole y salsa picante; y el Postre: Crocante de cacao con Mousse de Limón y Frutas, acompañado con shot de margarita.
La Noche Mexicana se brindará en dos turnos, uno desde las 20:00 horas y el segundo desde las 22:00, en el tradicional Bar Tito de Lamarque, salón de práctica y eventos de la tecnicatura en Gastronomía. -
Reserva 2984753701 la tarjeta tiene un valor de $25.000 pesos.
Personal de la comisaría de Lamarque y bomberos de la ciudad debieron intervenir, en la madrugada de éste lunes, pasadas las 5 horas, en un incendio desatado sobre calle Rivadavia al 1200.
Moto y camioneta fueron protagonistas de una colisión ocurrida en las primeras horas de la tarde del viernes en la localidad de Lamarque.
Con entrada libre y gratuita, la obra del Elenco Provincial de Teatro dependiente de la Secretaría de Cultura se presentará este jueves 11 de septiembre en Lamarque y el sábado 13 en Luis Beltrán.
En horas de la tarde del martes, aproximadamente a las 15:30 horas, se tomó conocimiento en sede de la comisaría 17 de Lamarque sobre una colisión vehicular ocurrida en la intersección de calles Saavedra y 25 de Mayo.
El Municipio de Lamarque abre la convocatoria a una diversidad de capacitaciones que serán acreditadas a través de una certificación, en el marco del Programa Emprender.
Personal de la Comisaría 17 de la localidad de Lamarque fue alertado vía telefónica sobre un accidente de tránsito ocurrido en la tarde del domingo – pasadas las 18,30 horas - en inmediaciones del ingreso al Balneario Municipal de la localidad.
En el marco de los festejos por el Día del Maestro, los estudiantes de la Tecnicatura de Gastronomía llevarán adelante una cena show gastronómica en el "Bar Tito" de Lamarque.
Luis Beltrán será sede de la tercera fecha y cuarta fecha del campeonato Rionegrino rumbo a Jesús María.
En la mañana de este martes, un vehículo se incendió por completo en el kilómetro 973 de la Ruta Nacional 22, cerca de Choele Choel.
Veterinaria forense y su importancia – el rol del Veterinario como peritoRegionales - Choele Choel17/09/2025
Se llevara adelante la Charla de “Veterinaria Forense y su importancia – el rol del Veterinario como Perito” – dictada por el M.V Sergio Gómez.