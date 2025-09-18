Se viene la noche mexicana a Lamarque

La comunidad de Valle Medio podrá disfrutar de una velada especial con todo el color y los sabores típicos de México. Este viernes la carrera de Gastronomía del CEAER organiza la  “Noche Mexicana”, una propuesta pensada para compartir en familia y con amigos.

Regionales - Lamarque18/09/2025
IMG-20250918-WA0001

El evento contará con un variado menú de tres pasos que incluye de Entrada: Nachos y Totopos con guacamole y chilli con queso;  Plato Principal: con Burritos de pollo, Tacos de carne, Quesadillas vegetarianas y Mole poblano, todo acompañado con guacamole y salsa picante; y el Postre: Crocante de cacao con Mousse de Limón y Frutas, acompañado con shot de margarita.


La Noche Mexicana se brindará en dos turnos, uno desde las 20:00 horas y el segundo desde las 22:00, en el tradicional Bar Tito de Lamarque, salón de práctica y eventos de la tecnicatura en Gastronomía. -


Reserva 2984753701 la tarjeta tiene un valor de $25.000 pesos.

Te puede interesar
IMG-20250910-WA0075

Agua 0 en Lamarque

Regionales - Lamarque11/09/2025

Con entrada libre y gratuita, la obra del Elenco Provincial de Teatro dependiente de la Secretaría de Cultura se presentará este jueves 11 de septiembre en Lamarque y el sábado 13 en Luis Beltrán.

Lo más visto