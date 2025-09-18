Forestación de la plaza del Barrio Landriscina

La Municipalidad de Chimpay llevó adelante una jornada de forestación en la plaza del barrio Luis Landriscina

Regionales - Chimpay18/09/2025
IMG-20250918-WA0002

Previo a la plantación, se instaló un sistema de riego por goteo, asegurando el cuidado y mantenimiento de las especies.


En total se plantaron 50 fresnos americanos, con el objetivo de embellecer el espacio público, sumar más áreas verdes y seguir construyendo lugares de encuentro para toda la comunidad.


Se indico que se continuaran con las tareas para mejorar esta plaza y avanzar en la puesta en valor de otros espacios que requieran intervencion.

Te puede interesar
IMG-20250916-WA0008

Curso sobre sistema de riego

Regionales - Chimpay16/09/2025

El instituto Técnico Superior de Valle Medio a través de su sede Chimpay, llevará adelante un curso denominado “Diseño y puesta en funcionamiento de Sistema de Riego en Parcela Productiva”.

Lo más visto