Forestación de la plaza del Barrio Landriscina

Previo a la plantación, se instaló un sistema de riego por goteo, asegurando el cuidado y mantenimiento de las especies.



En total se plantaron 50 fresnos americanos, con el objetivo de embellecer el espacio público, sumar más áreas verdes y seguir construyendo lugares de encuentro para toda la comunidad.



Se indico que se continuaran con las tareas para mejorar esta plaza y avanzar en la puesta en valor de otros espacios que requieran intervencion.