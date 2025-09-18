Forestación de la plaza del Barrio Landriscina

El instituto Técnico Superior de Valle Medio a través de su sede Chimpay, llevará adelante un curso denominado “Diseño y puesta en funcionamiento de Sistema de Riego en Parcela Productiva”.
La Municipalidad de Chimpay llevó adelante una jornada de forestación en la plaza del barrio Luis LandriscinaRegionales - Chimpay18/09/2025
Previo a la plantación, se instaló un sistema de riego por goteo, asegurando el cuidado y mantenimiento de las especies.
En total se plantaron 50 fresnos americanos, con el objetivo de embellecer el espacio público, sumar más áreas verdes y seguir construyendo lugares de encuentro para toda la comunidad.
Se indico que se continuaran con las tareas para mejorar esta plaza y avanzar en la puesta en valor de otros espacios que requieran intervencion.
El equipo interdisciplinario de la Comisaria de la Familia de Choele Choel visitó éste viernes, en horas de la mañana, la escuela primaria n° 59 de la localidad de Chimpay.
Este sábado 13 y domingo 14 de septiembre Chimpay será sese de una exposición de autos
Se viene el Gran Festival del Día de la Primavera en la localidad de Chimpay.
En lo que será una segunda edición se pone en marcha nuevamente “Sabores que Emprenden: Pastelería Profesional en un Día”, esta vez en la ciudad de Chimpay.
Con una convocatoria que superó las 600 personas, Chimpay volvió a ser el punto de encuentro de la tercera edad en el cuarto Abuelazo, realizado en el Polideportivo Municipal.
El domingo 7 de septiembre se realizará en la localidad de Chimpay el cuarto abuelazo de la red.
La 55° Peregrinación a Ceferino Namuncurá, reunió a miles de familias de todo el país en una jornada cargada de fe y emoción, que a pesar del clima llegaron a rendir tributo al lirio de la Patagonia.
Luis Beltrán será sede de la tercera fecha y cuarta fecha del campeonato Rionegrino rumbo a Jesús María.
En la mañana de este martes, un vehículo se incendió por completo en el kilómetro 973 de la Ruta Nacional 22, cerca de Choele Choel.
Veterinaria forense y su importancia – el rol del Veterinario como peritoRegionales - Choele Choel17/09/2025
Se llevara adelante la Charla de “Veterinaria Forense y su importancia – el rol del Veterinario como Perito” – dictada por el M.V Sergio Gómez.