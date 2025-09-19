Personal del Cuerpo de Seguridad Vial de Pomona debió tomar intervención ante la ocurrencia de un incidente vial ocurrido en horas de la tarde del jueves en el kilómetro 273 de la ruta nacional 250.
"Malena, la ultima pared" por Canal 10
El documental producido por estudiantes del la ESRN 55 y de la Escuela Primaria Nº 353, será puesto en la pantalla de Canal 10, para que pueda ser apreciado por todos los rionegrinos.Regionales19/09/2025
Así lo confirmó la directora de la Escuela353 Danila Baldoma, quien se anotició de la buena nueva en el marco de la visita que realizaron ambas instituciones educativas de Luis Beltrán a Casa de Gobierno, donde fueron recibidos por el gobernador Alberto Weretilneck y por el Intendente de Luis Beltrán, Robin del Rio.
La visita se dio como parte de las actividades que desarrollaron durante dos días los estudiantes que crearon el documental junto a sus docentes, y que contempló la promoción del mismo en distintos lugares.
También fue propicio el viaje para realizar una visita a la Legislatura de Rio Negro.
Un chofer de colectivo de larga distancia circulaba por la Ruta Nacional N.º 22 en sentido Coronel Belisle–Chimpay. Durante el trayecto, detuvo el viaje debido a un corte provocado por una manifestación sindical. Mientras esperaban, su compañero le informó que el micro no arrancaba. En el momento en que el chofer se disponía a ayudarlo, el gremio liberó el tránsito y fue embestido por otro colectivo.
La escuela Municipal de hockey de Lamarque recorrió 160 kilómetros para hacerse presente en un encuentro disputado en la localidad de La Adela, provincia de La Pampa.
Con el objetivo de fortalecer la continuidad pedagógica y favorecer el acompañamiento de las trayectorias escolares, distintas instituciones educativas están impulsando espacios de articulación entre los diferentes niveles del sistema.
Curso para emprendedoresRegionales15/09/2025
El Instituto Técnico Superior de Valle Medio lleva a dos localidades una propuesta destinada a emprendedores denominada “Impulsa tu Emprendimiento, vende más y mejor".
El jurado popular declaró culpable en nombre del pueblo y por unanimidad a Ezequiel Nicolás Medina por el homicidio agravado por ensañamiento de Marisa Coliman, y lesiones leves respecto del hijo de la víctima fatal, hechos ocurridos en Luis Beltrán en julio de 2023.
La fiscalía y la querella acaban de solicitarle al jurado popular que declare responsable penal al imputado por el femicidio de Marisa Coliman y la tentativa de homicidio de su hijo, hechos ocurridos en Luis Beltrán en julio de 2023. En cambio, la defensa penal pública les pidió que en todo caso sea por el delito de homicidio en riña.
Personal del Cuerpo de Seguridad Vial de Río Colorado, en un operativo conjunto con inspectores del SENASA, secuestraron - en la mañana del jueves - 140 kilos de langostinos y unos 40 kilos de pargo.
La comunidad de Valle Medio podrá disfrutar de una velada especial con todo el color y los sabores típicos de México. Este viernes la carrera de Gastronomía del CEAER organiza la “Noche Mexicana”, una propuesta pensada para compartir en familia y con amigos.
La Municipalidad de Luis Beltran invita este sábado 20 de septiembre a vivir una nueva edición de la Fiesta del Estudiante.
Un hombre de 53 años de edad resultó con lesiones de carácter grave tras caerse con su moto en Luis Beltrán.