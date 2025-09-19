"Malena, la ultima pared" por Canal 10

Así lo confirmó la directora de la Escuela353 Danila Baldoma, quien se anotició de la buena nueva en el marco de la visita que realizaron ambas instituciones educativas de Luis Beltrán a Casa de Gobierno, donde fueron recibidos por el gobernador Alberto Weretilneck y por el Intendente de Luis Beltrán, Robin del Rio.



La visita se dio como parte de las actividades que desarrollaron durante dos días los estudiantes que crearon el documental junto a sus docentes, y que contempló la promoción del mismo en distintos lugares.



También fue propicio el viaje para realizar una visita a la Legislatura de Rio Negro.