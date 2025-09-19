Accidente como saldo de una extraña maniobra

El mismo se produjo minutos antes de las 5 de la tarde y tuvo por protagonistas a dos camionetas de la marca Toyota modelo Hilux, una de ellas perteneciente al Hospital de Pomona.



Según se supo, el incidente fue consecuencia de una fallida maniobra realizada por un hombre de 84 años oriundo de Lamarque, que conducía una Toyota de color blanco, quien habría intentado adelantarse por la banquina a la otra camioneta en la que se movilizaba un hombre de 32 con domicilio en Pomona. Esto provocó que terminara colisionando la parte trasera derecha de ésta .

Como saldo solo se registraron daños materiales y traumatismos leves en el hombre de mayor edad, afectando principalmente sus manos, recibiendo asistencia en el hospital de Lamarque.

Fuente Unidad Regional IV