El miércoles en un sencillo acto, los estudiantes de la Tecnicatura Superior en Gastronomía recibieron una importante entrega de equipamiento adquirido a través de fondos provistos por el Instituto Nacional de Educación Tecnológica (INET), mediante el denominado “Programa 39” que prevé el equipamiento para la Educación Técnico Profesional.
Tres vehículos involucrados en un accidente
En la noche del sábado, alrededor de las 22:20 horas, se produjo un siniestro vial sobre la Ruta Nacional 250 a la altura del kilómetro 278, jurisdicción del Destacamento Vial Pomona.Regionales - Lamarque21/09/2025
El hecho involucró a tres vehículos: un automóvil, un camión con semirremolque y una camioneta doble cabina.
Según se desprende de los primeros análisis en el lugar, el siniestro se produjo cuando la camioneta, que circulaba en sentido norte-sur, habría intentado una maniobra de sobrepaso impactando en primera instancia contra el lateral del automóvil que transitaba en sentido contrario.
Luego, la misma colisionó de manera frontal con el camión, quedando sobre la cinta asfáltica.
Quien conducía el auto Chevrolet Corsa - un hombre de 26 años con domicilio en Barda del Medio - fue trasladado en un primer momento al Hospital de Lamarque por presentar traumatismo de cráneo y, horas más tarde, a Choele Choel, dado que aumentaron los dolores de cabeza y mareos, por lo que se lo derivo para hacerle estudios de mayor complejidad.
En tanto, el conducto del camión (44 años y oriundo de Lamarque) fue trasladado al centro de atención de salud de su ciudad con un cuadro que indicó traumatismo torácico leve.
Por último, el conductor de la camioneta Nissan doble cabina - un hombre de 64 años residente en la zona rural de Luis Beltrán, fue llevado directamente al Hospital de Choele Choel con múltiples fracturas que requerían, algunas de ellas, intervención quirúrgica aunque, a priori, su estado general era estable.
La fiscal de turno dispuso el inicio de actuaciones judiciales por "lesiones culposas en siniestro vial", la extracción de sangre a los tres conductores y el secuestro de los vehículos involucrados.
El hecho está siendo investigado para determinar las responsabilidades y circunstancias exactas del siniestro.
Unidad Regional IV
La comunidad de Valle Medio podrá disfrutar de una velada especial con todo el color y los sabores típicos de México. Este viernes la carrera de Gastronomía del CEAER organiza la “Noche Mexicana”, una propuesta pensada para compartir en familia y con amigos.
El evento más esperado de la primavera se vive este domingo 21 de septiembre desde las 17 horas en la Plaza Santa Genoveva
Personal de la comisaría de Lamarque y bomberos de la ciudad debieron intervenir, en la madrugada de éste lunes, pasadas las 5 horas, en un incendio desatado sobre calle Rivadavia al 1200.
Moto y camioneta fueron protagonistas de una colisión ocurrida en las primeras horas de la tarde del viernes en la localidad de Lamarque.
Agua 0 en LamarqueRegionales - Lamarque11/09/2025
Con entrada libre y gratuita, la obra del Elenco Provincial de Teatro dependiente de la Secretaría de Cultura se presentará este jueves 11 de septiembre en Lamarque y el sábado 13 en Luis Beltrán.
En horas de la tarde del martes, aproximadamente a las 15:30 horas, se tomó conocimiento en sede de la comisaría 17 de Lamarque sobre una colisión vehicular ocurrida en la intersección de calles Saavedra y 25 de Mayo.
El Municipio de Lamarque abre la convocatoria a una diversidad de capacitaciones que serán acreditadas a través de una certificación, en el marco del Programa Emprender.
Personal del Cuerpo de Seguridad Vial de Pomona debió tomar intervención ante la ocurrencia de un incidente vial ocurrido en horas de la tarde del jueves en el kilómetro 273 de la ruta nacional 250.
La Municipalidad de Luis Beltrán informa a la comunidad que, a raíz de las condiciones meteorológicas adversas estipuladas para el día de la fecha, las actividades correspondientes a la Fiesta del Estudiante 2025 se suspenderán hasta mañana (domingo 21) desde las 18 horas.
