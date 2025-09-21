Tres vehículos involucrados en un accidente

El hecho involucró a tres vehículos: un automóvil, un camión con semirremolque y una camioneta doble cabina.

Según se desprende de los primeros análisis en el lugar, el siniestro se produjo cuando la camioneta, que circulaba en sentido norte-sur, habría intentado una maniobra de sobrepaso impactando en primera instancia contra el lateral del automóvil que transitaba en sentido contrario.

Luego, la misma colisionó de manera frontal con el camión, quedando sobre la cinta asfáltica.

Quien conducía el auto Chevrolet Corsa - un hombre de 26 años con domicilio en Barda del Medio - fue trasladado en un primer momento al Hospital de Lamarque por presentar traumatismo de cráneo y, horas más tarde, a Choele Choel, dado que aumentaron los dolores de cabeza y mareos, por lo que se lo derivo para hacerle estudios de mayor complejidad.

En tanto, el conducto del camión (44 años y oriundo de Lamarque) fue trasladado al centro de atención de salud de su ciudad con un cuadro que indicó traumatismo torácico leve.

Por último, el conductor de la camioneta Nissan doble cabina - un hombre de 64 años residente en la zona rural de Luis Beltrán, fue llevado directamente al Hospital de Choele Choel con múltiples fracturas que requerían, algunas de ellas, intervención quirúrgica aunque, a priori, su estado general era estable.

La fiscal de turno dispuso el inicio de actuaciones judiciales por "lesiones culposas en siniestro vial", la extracción de sangre a los tres conductores y el secuestro de los vehículos involucrados.

El hecho está siendo investigado para determinar las responsabilidades y circunstancias exactas del siniestro.

Unidad Regional IV