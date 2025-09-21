Tres vehículos involucrados en un accidente

En la noche del sábado, alrededor de las 22:20 horas, se produjo un siniestro vial sobre la Ruta Nacional 250 a la altura del kilómetro 278, jurisdicción del Destacamento Vial Pomona.

Regionales - Lamarque21/09/2025
IMG-20250921-WA0010

El hecho involucró a tres vehículos: un automóvil, un camión con semirremolque y una camioneta doble cabina.
Según se desprende de los primeros análisis en el lugar, el siniestro se produjo cuando la camioneta, que circulaba en sentido norte-sur, habría intentado una maniobra de sobrepaso impactando en primera instancia contra el lateral del automóvil que transitaba en sentido contrario. 

Luego, la misma colisionó de manera frontal con el camión, quedando sobre la cinta asfáltica.

Quien conducía el auto Chevrolet Corsa - un hombre de 26 años con domicilio en Barda del Medio - fue trasladado en un primer momento al Hospital de Lamarque por presentar traumatismo de cráneo y, horas más tarde, a Choele Choel, dado que aumentaron los dolores de cabeza y mareos, por lo que se lo derivo para hacerle estudios de mayor complejidad.
En tanto, el conducto del camión (44 años y oriundo de Lamarque) fue trasladado al centro de atención de salud de su ciudad con un cuadro que indicó traumatismo torácico leve. 

Por último, el conductor de la camioneta Nissan doble cabina - un hombre de 64 años residente en la zona rural de Luis Beltrán, fue llevado directamente al Hospital de Choele Choel con múltiples fracturas que requerían, algunas de ellas, intervención quirúrgica aunque, a priori, su estado general era estable.

La fiscal de turno dispuso el inicio de actuaciones judiciales por "lesiones culposas en siniestro vial", la extracción de sangre a los tres conductores y el secuestro de los vehículos involucrados. 

El hecho está siendo investigado para determinar las responsabilidades y circunstancias exactas del siniestro.

Unidad Regional IV 

Te puede interesar
IMG-20250919-WA0013

Entrega de equipamiento a la carrera de gastronomía

Regionales - Lamarque19/09/2025

El miércoles en un sencillo acto, los estudiantes de la Tecnicatura Superior en Gastronomía recibieron una importante entrega de equipamiento adquirido a través de fondos provistos por el Instituto Nacional de Educación Tecnológica (INET), mediante el denominado “Programa 39” que prevé el equipamiento para la Educación Técnico Profesional.

IMG-20250918-WA0001

Se viene la noche mexicana a Lamarque

Regionales - Lamarque18/09/2025

La comunidad de Valle Medio podrá disfrutar de una velada especial con todo el color y los sabores típicos de México. Este viernes la carrera de Gastronomía del CEAER organiza la  “Noche Mexicana”, una propuesta pensada para compartir en familia y con amigos.

IMG-20250910-WA0075

Agua 0 en Lamarque

Regionales - Lamarque11/09/2025

Con entrada libre y gratuita, la obra del Elenco Provincial de Teatro dependiente de la Secretaría de Cultura se presentará este jueves 11 de septiembre en Lamarque y el sábado 13 en Luis Beltrán.

Lo más visto