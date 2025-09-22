Charlas sobre consumo problematico

El pasado miércoles el equipo de CRAIA y SEDRONAR visitó a los estudiantes de 2° año del CET N°29, donde se compartió un espacio de diálogo sobre Consumos Problemáticos.

Regionales - Luis Beltrán22/09/2025
IMG-20250921-WA0050

Hablaron acerca de los distintos consumos, mitos y realidades, los cuidados necesarios y cómo acercarse para pedir ayuda.


Estás charlas se llevan adelante bajo el lema  "Salir es posible, y no tenés que hacerlo solo".


Si necesitan acompañamiento, pueden comunicarse al 2984-180911.

