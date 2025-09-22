La Municipalidad de Luis Beltrán informa a la comunidad que, a raíz de las condiciones meteorológicas adversas estipuladas para el día de la fecha, las actividades correspondientes a la Fiesta del Estudiante 2025 se suspenderán hasta mañana (domingo 21) desde las 18 horas.
Charlas sobre consumo problematico
El pasado miércoles el equipo de CRAIA y SEDRONAR visitó a los estudiantes de 2° año del CET N°29, donde se compartió un espacio de diálogo sobre Consumos Problemáticos.Regionales - Luis Beltrán22/09/2025
Hablaron acerca de los distintos consumos, mitos y realidades, los cuidados necesarios y cómo acercarse para pedir ayuda.
Estás charlas se llevan adelante bajo el lema "Salir es posible, y no tenés que hacerlo solo".
Si necesitan acompañamiento, pueden comunicarse al 2984-180911.
La organización del Campeonato Rionegrino de Jineteada informó que, debido a las fuertes lluvias registradas en los últimos días, el campo de jineteadas no se encuentra en condiciones para llevar adelante las actividades previstas para este fin de semana en Luis Beltrán.
Un hombre de 53 años de edad resultó con lesiones de carácter grave tras caerse con su moto en Luis Beltrán.
La Municipalidad de Luis Beltran invita este sábado 20 de septiembre a vivir una nueva edición de la Fiesta del Estudiante.
Destacada actuación de la escuela de ciclismo en el regional de Mountain bikeRegionales - Luis Beltrán18/09/2025
El pasado domingo, los alumnos de la Escuela Municipal de Ciclismo de Luis Beltrán participaron de la 2° Fecha del Campeonato Regional de Mountain Bike, desarrollada en la ciudad de Choele Choel.
Este sábado 20 de septiembre a las 20 horas en la sala Teatro El Galpón de Luis Beltrán, se re estrena el espectáculo “El Borde, una poesía delirante” bajo la dirección de Pablo Otazú y la asistencia técnica de Laura Vinaya.
Luis Beltrán: el DPA realizó ensayos de bombeo y relevamientos geoeléctricoRegionales - Luis Beltrán17/09/2025
El Departamento Provincial de Aguas (DPA), a través de su área de Hidrogeología, llevó adelante una serie de trabajos técnicos en Luis Beltrán, destinados a reforzar el sistema de provisión de agua potable.
Se trata de estudiantes de 6º año del CET 29 quienes, como parte de sus practicas, construyeron un microtúnel de cultivo, una estructura sencilla que permite mejorar la producción de hortalizas y plantas bajo condiciones controladas.
Personal del Cuerpo de Seguridad Vial de Pomona debió tomar intervención ante la ocurrencia de un incidente vial ocurrido en horas de la tarde del jueves en el kilómetro 273 de la ruta nacional 250.
En la noche del viernes, minutos antes de las 21:30 horas, personal policial del Destacamento Vial de Pomona tomó conocimiento de un siniestro vial ocurrido a unos 20 kilómetros de esa localidad sobre Ruta Provincial N° 4, a la altura del primer guarda ganado.
En la noche del sábado, alrededor de las 22:20 horas, se produjo un siniestro vial sobre la Ruta Nacional 250 a la altura del kilómetro 278, jurisdicción del Destacamento Vial Pomona.