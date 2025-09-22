El pasado miércoles el equipo de CRAIA y SEDRONAR visitó a los estudiantes de 2° año del CET N°29, donde se compartió un espacio de diálogo sobre Consumos Problemáticos.
Beltrán cerró la Fiesta del estudiante 2025
El evento más esperado por los estudiantes de 5° y 6° año de Luis Beltrán tuvo su cierre en la tarde noche del domingo, con una plaza 9 de Julio colmada de público que llego desde distintos puntos del Valle Medio.Regionales - Luis Beltrán22/09/2025
Si bien la actividad dio inicio desde las 18 horas con la presentación de cada curso, es importante destacar que las diferentes propuestas tanto recreativas, como culturales y artísticas comenzaron a desarrollarse desde mediados del mes de abril.
En el marco del Programa Municipal “Beltrán Joven”, la Municipalidad de Luis Beltrán puso en marcha una nueva edición de la Fiesta con la participación y por, sobre todo, el protagonismo de los estudiantes.
Concurso de los “8 Escalones”, distintas modalidades en básquet, futbol, vóley, presentaciones teatrales, audiovisuales, danzas y muchas experiencias más, acompañaron a estos estudiantes durante todo el año.
En este sentido, la modalidad acumulativa de puntos definió el domingo a la noche los resultados finales entre los diferentes participantes.
Además de la presentación en público de algunas de las actividades pendientes, también acompañó Nico Vallorani Dj y Dj Emma López, por lo que la pista de baile no se hizo esperar.
Los resultados finales quedaron de la siguiente manera:
.1° Instituto Magdalena de Canossa
.2° ESRN 55 5° primera
.3° ESRN 55 5° segunda
.4° Instituto Sagrado Corazón de Jesús (A)
.5° Instituto Sagrado Corazón de Jesús (B)
“La idea siempre fue darles un lugar importante a los jóvenes de Luis Beltrán. No solo a través de la Fiesta del Estudiante sino también de la Feria de Carreras, del Deporte y la Cultura. Estoy muy contento, la verdad que trabajar a la par de los jóvenes es una gran satisfacción una alegría, uno aprende mucho de ellos. Son nuestro futuro y me parece muy bien que en esta última etapa de secundario se lleven un gran recuerdo” señaló el intendente de Luis Beltrán, Robin del Río.
La Municipalidad de Luis Beltrán informa a la comunidad que, a raíz de las condiciones meteorológicas adversas estipuladas para el día de la fecha, las actividades correspondientes a la Fiesta del Estudiante 2025 se suspenderán hasta mañana (domingo 21) desde las 18 horas.
La organización del Campeonato Rionegrino de Jineteada informó que, debido a las fuertes lluvias registradas en los últimos días, el campo de jineteadas no se encuentra en condiciones para llevar adelante las actividades previstas para este fin de semana en Luis Beltrán.
Un hombre de 53 años de edad resultó con lesiones de carácter grave tras caerse con su moto en Luis Beltrán.
La Municipalidad de Luis Beltran invita este sábado 20 de septiembre a vivir una nueva edición de la Fiesta del Estudiante.
Destacada actuación de la escuela de ciclismo en el regional de Mountain bikeRegionales - Luis Beltrán18/09/2025
El pasado domingo, los alumnos de la Escuela Municipal de Ciclismo de Luis Beltrán participaron de la 2° Fecha del Campeonato Regional de Mountain Bike, desarrollada en la ciudad de Choele Choel.
Este sábado 20 de septiembre a las 20 horas en la sala Teatro El Galpón de Luis Beltrán, se re estrena el espectáculo “El Borde, una poesía delirante” bajo la dirección de Pablo Otazú y la asistencia técnica de Laura Vinaya.
Luis Beltrán: el DPA realizó ensayos de bombeo y relevamientos geoeléctricoRegionales - Luis Beltrán17/09/2025
El Departamento Provincial de Aguas (DPA), a través de su área de Hidrogeología, llevó adelante una serie de trabajos técnicos en Luis Beltrán, destinados a reforzar el sistema de provisión de agua potable.
Personal del Cuerpo de Seguridad Vial de Pomona debió tomar intervención ante la ocurrencia de un incidente vial ocurrido en horas de la tarde del jueves en el kilómetro 273 de la ruta nacional 250.
En la noche del sábado, alrededor de las 22:20 horas, se produjo un siniestro vial sobre la Ruta Nacional 250 a la altura del kilómetro 278, jurisdicción del Destacamento Vial Pomona.
La fiscalía descentralizada de Choele Choel formuló cargos a un hombre de 30 años por delitos cometidos en el marco de violencia de género. Además solicitó la prisión preventiva, razón por la que el imputado continuará detenido.