Beltrán cerró la Fiesta del estudiante 2025

El evento más esperado por los estudiantes de 5° y 6° año de Luis Beltrán tuvo su cierre en la tarde noche del domingo, con una plaza 9 de Julio colmada de público que llego desde distintos puntos del Valle Medio.

Regionales - Luis Beltrán22/09/2025
Si bien la actividad dio inicio desde las 18 horas con la presentación de cada curso, es importante destacar que las diferentes propuestas tanto recreativas, como culturales y artísticas comenzaron a desarrollarse desde mediados del mes de abril.

En el marco del Programa Municipal “Beltrán Joven”, la Municipalidad de Luis Beltrán puso en marcha una nueva edición de la Fiesta con la participación y por, sobre todo, el protagonismo de los estudiantes. 

Concurso de los “8 Escalones”, distintas modalidades en básquet, futbol, vóley, presentaciones teatrales, audiovisuales, danzas y muchas experiencias más, acompañaron a estos estudiantes durante todo el año.

En este sentido, la modalidad acumulativa de puntos definió el domingo a la noche los resultados finales entre los diferentes participantes.
Además de la presentación en público de algunas de las actividades pendientes, también acompañó  Nico Vallorani Dj y Dj Emma López, por lo que la pista de baile no se hizo esperar.

Los resultados finales quedaron de la siguiente manera:

.1° Instituto Magdalena de Canossa
.2° ESRN 55 5° primera
.3° ESRN 55 5° segunda
.4° Instituto Sagrado Corazón de Jesús (A)
.5° Instituto Sagrado Corazón de Jesús (B)

“La idea siempre fue darles un lugar importante a los jóvenes de Luis Beltrán. No solo a través de la Fiesta del Estudiante sino también de la Feria de Carreras, del Deporte y la Cultura. Estoy muy contento, la verdad que trabajar a la par de los jóvenes es una gran satisfacción una alegría, uno aprende mucho de ellos. Son nuestro futuro y me parece muy bien que en esta última etapa de secundario se lleven un gran recuerdo” señaló el intendente de Luis Beltrán, Robin del Río.

