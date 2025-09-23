En una jornada cargada de emoción, el Gobernador Alberto Weretilneck y el Intendente Robin del Rio, entregaron las llaves de su vivienda a 19 familias de Luis Beltrán, que cumplen el sueño de su casa propia. Durante el acto, el Mandatario anunció que el barrio contará con servicio de gas y aseguró: “No vamos a detenernos hasta que cada rionegrino y rionegrina que tenga su terreno y su vivienda, cuente también con este servicio esencial”.
Nuevo edificio escolar y repavimentación de calles en Luis Beltrán
El Intendente de Luis Beltran, Robin del Rio, recibió el proyecto para la construcción del nuevo edificio del Centro de Educación Técnica 29 con una inversión provincial de $4.510 millones. Es una de las escuelas que la Provincia construirá con fondos del acuerdo logrado con las petroleras. Además, se licitó la repavimentación de calles y avenidas de la localidad.Regionales - Luis Beltrán23/09/2025
El proyecto del CET 29 cuenta con 7 aulas comunes, un aula taller, un laboratorio, un centro de recursos, una sala de preceptores, una sala de profesores, sector de gobierno, sanitarios, un office, depósito general y dependencias.
La obra se completa con un salón de usos múltiples (SUM) y un playón para las actividades deportivas y recreativas, con una inversión del Gobierno Provincial de $4.510 millones.
El Ministro de Obras y Servicios Públicos, Alejandro Echarren, anunció que el nuevo edificio contará con un comedor, demanda que le transmitieron las autoridades de la Escuela al Ministerio de Educacion y Derechos Humanos.
Además, el funcionario provincial confirmó que antes de fin de año se realizará la licitación de la obra, que será financiada con fondos provenientes del Bono VMOS, resultado del acuerdo logrado por el Gobernador Alberto Weretilneck con las empresas que operan el oleoducto Vaca Muerta Oil Sur.
En la continuidad de la jornada, se realizó la apertura de sobres correspondiente a la obra de repavimentación de calles y avenidas de la ciudad. Se trata de una superficie aproximada de 12.500 M2, distribuidos en 11 cuadras. La única oferta presentada fue de la empresa SHAMS SA con $905.039.241.
Las calles seleccionadas presentan un estado de deterioro estructural severo, por lo que la intervención mejorará el tránsito vehicular y peatonal.
El Intendente Robin del Rio remarcó que “hay que estar siempre en contacto e ir destacando las acciones que el Gobierno Provincial hace por cada vecino y vecina en cada rincón de la provincia, porque estas cosas no pasan solamente en Luis Beltrán, vemos que pasan en todos los lugares de Río Negro”.
En tanto que el gobernador Weretilneck señaló “Son los municipios y las instituciones quienes nos van acompañando y nos van marcando cuáles son las acciones necesarias. Somos una sola cosa y en este camino, junto con todas y todos los vecinos, vamos construyendo el futuro de Luis Beltrán y de Río Negro”.
El evento más esperado por los estudiantes de 5° y 6° año de Luis Beltrán tuvo su cierre en la tarde noche del domingo, con una plaza 9 de Julio colmada de público que llego desde distintos puntos del Valle Medio.
El pasado miércoles el equipo de CRAIA y SEDRONAR visitó a los estudiantes de 2° año del CET N°29, donde se compartió un espacio de diálogo sobre Consumos Problemáticos.
La Municipalidad de Luis Beltrán informa a la comunidad que, a raíz de las condiciones meteorológicas adversas estipuladas para el día de la fecha, las actividades correspondientes a la Fiesta del Estudiante 2025 se suspenderán hasta mañana (domingo 21) desde las 18 horas.
La organización del Campeonato Rionegrino de Jineteada informó que, debido a las fuertes lluvias registradas en los últimos días, el campo de jineteadas no se encuentra en condiciones para llevar adelante las actividades previstas para este fin de semana en Luis Beltrán.
Un hombre de 53 años de edad resultó con lesiones de carácter grave tras caerse con su moto en Luis Beltrán.
La Municipalidad de Luis Beltran invita este sábado 20 de septiembre a vivir una nueva edición de la Fiesta del Estudiante.
Destacada actuación de la escuela de ciclismo en el regional de Mountain bikeRegionales - Luis Beltrán18/09/2025
El pasado domingo, los alumnos de la Escuela Municipal de Ciclismo de Luis Beltrán participaron de la 2° Fecha del Campeonato Regional de Mountain Bike, desarrollada en la ciudad de Choele Choel.
En la noche del sábado, alrededor de las 22:20 horas, se produjo un siniestro vial sobre la Ruta Nacional 250 a la altura del kilómetro 278, jurisdicción del Destacamento Vial Pomona.
Suelo Urbano: 112 familias de Choele Choel recibirán certificado de su loteRegionales - Choele Choel22/09/2025
Las familias que salieron beneficiadas del sorteo público que se realizó el mes pasado, recibirán este lunes 22 el certificado de su lote, correspondiente al programa provincial del IPPV “Río Negro Suelo Urbano”.
La fiscalía descentralizada de Choele Choel formuló cargos a un hombre de 30 años por delitos cometidos en el marco de violencia de género. Además solicitó la prisión preventiva, razón por la que el imputado continuará detenido.