Nuevo edificio escolar y repavimentación de calles en Luis Beltrán

El proyecto del CET 29 cuenta con 7 aulas comunes, un aula taller, un laboratorio, un centro de recursos, una sala de preceptores, una sala de profesores, sector de gobierno, sanitarios, un office, depósito general y dependencias.

La obra se completa con un salón de usos múltiples (SUM) y un playón para las actividades deportivas y recreativas, con una inversión del Gobierno Provincial de $4.510 millones.

El Ministro de Obras y Servicios Públicos, Alejandro Echarren, anunció que el nuevo edificio contará con un comedor, demanda que le transmitieron las autoridades de la Escuela al Ministerio de Educacion y Derechos Humanos.

Además, el funcionario provincial confirmó que antes de fin de año se realizará la licitación de la obra, que será financiada con fondos provenientes del Bono VMOS, resultado del acuerdo logrado por el Gobernador Alberto Weretilneck con las empresas que operan el oleoducto Vaca Muerta Oil Sur.

En la continuidad de la jornada, se realizó la apertura de sobres correspondiente a la obra de repavimentación de calles y avenidas de la ciudad. Se trata de una superficie aproximada de 12.500 M2, distribuidos en 11 cuadras. La única oferta presentada fue de la empresa SHAMS SA con $905.039.241.

Las calles seleccionadas presentan un estado de deterioro estructural severo, por lo que la intervención mejorará el tránsito vehicular y peatonal.

El Intendente Robin del Rio remarcó que “hay que estar siempre en contacto e ir destacando las acciones que el Gobierno Provincial hace por cada vecino y vecina en cada rincón de la provincia, porque estas cosas no pasan solamente en Luis Beltrán, vemos que pasan en todos los lugares de Río Negro”.

En tanto que el gobernador Weretilneck señaló “Son los municipios y las instituciones quienes nos van acompañando y nos van marcando cuáles son las acciones necesarias. Somos una sola cosa y en este camino, junto con todas y todos los vecinos, vamos construyendo el futuro de Luis Beltrán y de Río Negro”.