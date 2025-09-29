Exposición de la AFA llega a Lamarque

Gracias al trabajo articulado entre la Liga Regional de Fútbol Avellaneda y la Municipalidad de Lamarque se podrá vivir en la región un momento histórico.

La muestra se podrá visitar en la Sala de Rodolfo Walsh, el día 5 de octubre de 10 a 18 horas.

En el lugar se podra disfrutar y sacarse una foto con los trofeos más importantes del fútbol argentino.

La copa del mundo, la copa américa, la finalissima.

Una oportunidad única para compartir la emoción de los títulos que marcaron nuestra historia.