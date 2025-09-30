Delgado Sempé solicita el reasfaltado del Aeródromo de Choele

Delgado Sempé destacó que el aeródromo es un punto clave para la logística del oleoducto VMOS y los futuros gasoductos, así como para las empresas que se están instalando en la región.



Señaló además que se presenta una oportunidad única para concretar los trabajos, dado que la planta de asfalto de la empresa Equimac se encuentra a tan solo dos kilómetros del lugar, lo que abarataría costos y facilitaría la obra.



El legislador también subrayó que en el predio se encuentra el hangar del SPLIF, actualmente en desuso, el cual podría ponerse en valor y generar ingresos propios mediante su alquiler a aeronaves privadas, potenciando el desarrollo del aeródromo.