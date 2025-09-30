Delgado Sempé solicita el reasfaltado del Aeródromo de Choele

El legislador provincial Luciano Delgado Sempé presentó una nota al gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, solicitando que a través de Vialidad Provincial se lleve adelante el reasfaltado del Aeródromo de Choele Choel, una obra considerada de gran importancia estratégica para el desarrollo del Valle Medio.

Regionales - Choele Choel30/09/2025
Delgado Sempé destacó que el aeródromo es un punto clave para la logística del oleoducto VMOS y los futuros gasoductos, así como para las empresas que se están instalando en la región. 


Señaló además que se presenta una oportunidad única para concretar los trabajos, dado que la planta de asfalto de la empresa Equimac se encuentra a tan solo dos kilómetros del lugar, lo que abarataría costos y facilitaría la obra.


El legislador también subrayó que en el predio se encuentra el hangar del SPLIF, actualmente en desuso, el cual podría ponerse en valor y generar ingresos propios mediante su alquiler a aeronaves privadas, potenciando el desarrollo del aeródromo.

