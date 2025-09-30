El 5 de Octubre Choele Choel, recibe el Campeonato Patagónico MTB - XCO. El evento será fiscalizado y avalado por la Federación Argentina de Ciclismo de Montaña FACiMo.
Delgado Sempé solicita el reasfaltado del Aeródromo de Choele
El legislador provincial Luciano Delgado Sempé presentó una nota al gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, solicitando que a través de Vialidad Provincial se lleve adelante el reasfaltado del Aeródromo de Choele Choel, una obra considerada de gran importancia estratégica para el desarrollo del Valle Medio.Regionales - Choele Choel30/09/2025
Delgado Sempé destacó que el aeródromo es un punto clave para la logística del oleoducto VMOS y los futuros gasoductos, así como para las empresas que se están instalando en la región.
Señaló además que se presenta una oportunidad única para concretar los trabajos, dado que la planta de asfalto de la empresa Equimac se encuentra a tan solo dos kilómetros del lugar, lo que abarataría costos y facilitaría la obra.
El legislador también subrayó que en el predio se encuentra el hangar del SPLIF, actualmente en desuso, el cual podría ponerse en valor y generar ingresos propios mediante su alquiler a aeronaves privadas, potenciando el desarrollo del aeródromo.
Castraciones gratuitas en el barrio Villa Unión Norte y 86 viviendasRegionales - Choele Choel30/09/2025
El próximo sábado 4 de Octubre se realizará castraciones gratuitas para los animales de compañía en los barrio Villa Unión norte y 86 viviendas
Están a la venta los bingos de la fiesta del folclore y la familiaRegionales - Choele Choel29/09/2025
El bingo que tiene un valor de 20 mil pesos sortea dos autos, electrodomésticos, un viaje a cataratas, y millones de pesos en premios.
El presidente de la Sociedad Rural de Choele Choel, Dante Segatori, resaltó la importancia de la exposición como vidriera del potencial regional
Personal del cuartel de bomberos de Choele Choel informo que en la noche del jueves debieron acudir a calle Storni dónde un árbol cayó sobre un vehículo, por suerte no debieron lamentarse personas heridas.
En el marco del acompañamiento que el Gobierno de Río Negro da a las instituciones de la comunidad, esta semana el Centro de Equinoterapia de Choele Choel recibió su Personería Jurídica, una importante iniciativa que le permitirá seguir llevando adelante sus actividades dentro un contexto legal.
La 45ª Expo Rural de Choele Choel se prepara para recibir al público con una participación récord. Esta nueva edición contará con la presencia de más de 80 empresas y expositores de distintos rubros, consolidando al evento como el punto de encuentro más importante de la ganadería y agroindustria de la región.
La Universidad Nacional de Río Negro anunció la apertura del período de inscripción para el ciclo lectivo 2026, ofreciendo una amplia gama de más de 50 carreras presenciales de grado distribuidas en ocho localidades de la provincia.
Boleta Única de Papel: cómo votar con la nueva modalidad que debuta en las elecciones 202529/09/2025
La Boleta única se estrena en las legislativas del 26 de octubre y promete cambiar la forma en que votamos en la Argentina. Un repaso sobre cómo usarla, cuáles son los errores más comunes y cómo practicar antes con el simulador oficial para no anular tu voto.
La Municipalidad de Luis Beltrán, a través de la Dirección de Deportes y junto a la Asociación Aunar, invitan a participar de la 3° Edición de “Beltrán corre y camina por la inclusión”.