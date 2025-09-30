Campeonato Patagónico MTB - XCO en Choele

El 5 de Octubre Choele Choel, recibe el Campeonato Patagónico MTB - XCO. El evento será fiscalizado y avalado por la Federación Argentina de Ciclismo de Montaña FACiMo.

Regionales - Choele Choel30/09/2025
IMG-20250929-WA0071

El XCO (Cross-Country Olímpico) es el formato de ciclismo de montaña más popular, caracterizado por ser la única disciplina olímpica de MTB, que se realiza en un circuito cerrado de 4 a 6 km que los ciclistas deben completar en varias vueltas. Las carreras de XCO son explosivas y rápidas, de entre una hora y veinte minutos y una hora y cuarenta minutos, y ponen a prueba la resistencia, la técnica y la habilidad de los ciclistas en subidas, bajadas y obstáculos artificiales.


En Argentina la Federación Argentina de Ciclismo de Montaña FACiMo, cuenta con varios Regionales, en lo que respecta a Neuquén, Rio Negro y la Pampa es denominado Regional Patagónico Norte, el cual tiene como coordinador a Tony Fernández.


Este año se realizo el campeonato de XCO que contó con 5 fechas, Piedra del Aguila, Neuquén, Cinco Saltos, San Patricio del Chañar y Allen.


Este 5 de Octubre en Choele se tendrá la oportunidad de coronar los 24 Campeones Patagónicos.  Con este título oficial abarca toda la Patagonia con sus regionales desde la Pampa hasta Tierra del Fuego.


Asistirán corredores de Pto Madryn, Trelew, Comodoro, Bariloche, Villa La Angostura, Bolsón, La pampa, Catriel, San Patricio del Chañar, Neuquén, Allen, Bahía Blanca, El Arroyon, 5 Saltos, Gral Roca, Las Ovejas, Chosmalal del Valle medio y de más ciudades del Alto Valle de Rio Negro y Neuquén. Entre ellos habrá varios exponentes que son Campeones Argentinos, Sudamericanos.


Recordemos que este evento será una puesta a punto para los competidores que están preparando el sudamericano de XCO que se desarrollara el 2 de Noviembre en Chile.


La organización agradece a la Plata Rucamalen por el permiso y habilitación del sector de bardas en dónde se desarrollara la competencia,  a la Municipalidad de Choele Choel por el apoyo, y a los importantes sponsors que se sumaron a este gran evento. (Corralón el Portal. Mercadito Leon. Toro Negro - Carnicería almacén. Pixel. Tony Bike)

