La exposición oficial de AFA recorre el país y en octubre hará una parada especial en Lamarque.
CEAER organiza las segundas jornadas de gestión pública
El CEAER abre el debate sobre la gestión pública con el objetivo de promover espacios de reflexión crítica y aportar herramientas para la construcción de políticas más eficientes.Regionales - Lamarque01/10/2025
Con este sentido el Instituto Técnico Superior organiza la II edición de las Jornadas de Interacción e Integración de la Gestión Pública, que se desarrollarán los días 8 y 9 de octubre en el Teatro Rodolfo Walsh de Lamarque, de 15.30 a 19:30 hs., bajo el lema “Construyendo el futuro de Río Negro desde el territorio: gestión, participación y legislación”.
El encuentro reunirá a especialistas, docentes, estudiantes y representantes de organismos públicos y referentes sociales, quienes abordarán temáticas vinculadas a la gestión territorial, la participación ciudadana, la innovación tecnológica y los desafíos legislativos que demanda la provincia.
Durante las jornadas se presentarán experiencias locales, regionales y provinciales, destacando la importancia de generar instancias de intercambio que permitan acercar el ámbito académico a las problemáticas concretas de la sociedad. Además, se contará con la participación activa de los estudiantes de la Tecnicatura Superior en Gestión Pública, quienes expondrán los resultados de sus prácticas profesionalizantes.
La directora del CEAER, Lic. Valeria Zoratti, señaló que “este tipo de actividades refuerzan el compromiso de la casa de estudios con la formación de profesionales capaces de analizar y transformar la realidad, aportando a la construcción de un estado más eficiente, innovador y cercano a la comunidad. Al mismo tiempo, constituyen una oportunidad de capacitación y motivación para docentes, estudiantes y actores sociales, orientada a la mejora de lo público en nuestro Valle Medio”.
El evento, de carácter abierto a estudiantes, docentes, y comunidad en general, entregará certificados de asistencia a quienes asistan y así requieran.
Las inscripciones se realizan vía formulario de Google en el siguiente link https://forms.gle/RDBxNWH5DprStj9E7 .-
Llega la Fiesta del Estudiante 2025 en la localidad de Lamarque
Los integrantes de la asociación cultural Wenuy de Lamarque estuvieron participando el fin de semana pasado del certamen la Picasa valletana desarrollado en Cinco Saltos, con la presencia de 500 bailarines de distintos puntos del país.
Durante el fin de semana se jugó una nueva fase de la Liga Regional de Básquet Femenino.
En la noche del sábado, alrededor de las 22:20 horas, se produjo un siniestro vial sobre la Ruta Nacional 250 a la altura del kilómetro 278, jurisdicción del Destacamento Vial Pomona.
El miércoles en un sencillo acto, los estudiantes de la Tecnicatura Superior en Gastronomía recibieron una importante entrega de equipamiento adquirido a través de fondos provistos por el Instituto Nacional de Educación Tecnológica (INET), mediante el denominado “Programa 39” que prevé el equipamiento para la Educación Técnico Profesional.
La comunidad de Valle Medio podrá disfrutar de una velada especial con todo el color y los sabores típicos de México. Este viernes la carrera de Gastronomía del CEAER organiza la “Noche Mexicana”, una propuesta pensada para compartir en familia y con amigos.
El evento más esperado de la primavera se vive este domingo 21 de septiembre desde las 17 horas en la Plaza Santa Genoveva
La Universidad Nacional de Río Negro anunció la apertura del período de inscripción para el ciclo lectivo 2026, ofreciendo una amplia gama de más de 50 carreras presenciales de grado distribuidas en ocho localidades de la provincia.
Boleta Única de Papel: cómo votar con la nueva modalidad que debuta en las elecciones 202529/09/2025
La Boleta única se estrena en las legislativas del 26 de octubre y promete cambiar la forma en que votamos en la Argentina. Un repaso sobre cómo usarla, cuáles son los errores más comunes y cómo practicar antes con el simulador oficial para no anular tu voto.
El día lunes la fiscalía y la querella solicitaron al Tribunal Colegiado que declare responsables penales a los tres empleados policiales por los hechos vinculados a la muerte de Daniel Solano. Mientras que la defensa penal pública y particular pidieron que sean absueltos. El veredicto se conocerá el próximo jueves a las 12:00.