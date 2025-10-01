CEAER organiza las segundas jornadas de gestión pública

El CEAER abre el debate sobre la gestión pública con el objetivo de promover espacios de reflexión crítica y aportar herramientas para la construcción de políticas más eficientes.

Regionales - Lamarque01/10/2025
IMG-20251001-WA0006

Con este sentido el Instituto Técnico Superior organiza la II edición de las Jornadas de Interacción e Integración de la Gestión Pública, que se desarrollarán los días 8 y 9 de octubre en el Teatro Rodolfo Walsh de Lamarque, de 15.30 a 19:30 hs., bajo el lema “Construyendo el futuro de Río Negro desde el territorio: gestión, participación y legislación”.

El encuentro reunirá a especialistas, docentes, estudiantes y representantes de organismos públicos y referentes sociales, quienes abordarán temáticas vinculadas a la gestión territorial, la participación ciudadana, la innovación tecnológica y los desafíos legislativos que demanda la provincia.

Durante las jornadas se presentarán experiencias locales, regionales y provinciales, destacando la importancia de generar instancias de intercambio que permitan acercar el ámbito académico a las problemáticas concretas de la sociedad. Además, se contará con la participación activa de los estudiantes de la Tecnicatura Superior en Gestión Pública, quienes expondrán los resultados de sus prácticas profesionalizantes.

La directora del CEAER, Lic. Valeria Zoratti, señaló que “este tipo de actividades refuerzan el compromiso de la casa de estudios con la formación de profesionales capaces de analizar y transformar la realidad, aportando a la construcción de un estado más eficiente, innovador y cercano a la comunidad. Al mismo tiempo, constituyen una oportunidad de capacitación y motivación para docentes, estudiantes y actores sociales, orientada a la mejora de lo público en nuestro Valle Medio”.

 El evento, de carácter abierto a estudiantes, docentes, y comunidad en general, entregará certificados de asistencia a quienes asistan y así requieran.

 Las inscripciones se realizan vía formulario de Google en el siguiente link https://forms.gle/RDBxNWH5DprStj9E7 .-

