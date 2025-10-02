Debate sobre “problemáticas socioeducativas”

La Comisaría de Familia de la localidad de Luis Beltrán participó el lunes 29 de septiembre, como invitada, de una jornada organizada por el Instituto de Formación Docente Continua de Luis Beltrán (IFDC – Luis Beltrán).

Regionales - Luis Beltrán02/10/2025
La actividad, forma parte del programa que se lleva a cabo, a modo de seminario, para analizar y trabajar sobre problemáticas socioeducativas en el nivel de educación primaria. 


Tiene por objetivo el profundizar junto a los y las estudiantes, los abordajes interinstitucionales necesarios ante la detección de situaciones de maltrato y abuso sexual hacia las infancias. 
Al mismo tiempo, tiende a propiciar una actitud de cuidado y compromiso con la protección de los derechos.


La actividad se desarrolló en el espacio físico del propio Instituto que otorga títulos terciarios, inició a las 17.30 horas y se extendió por espacio de – aproximadamente – una hora y media. 


Además de los anfitriones y de la Comisaría de Familia Luis Beltrán de la policía de Río Negro, también formaron parte de la jornada referentes de las ETAP y de la Dirección de Mujeres, Género y Diversidad de la Municipalidad de Luis Beltrán.

