Debate sobre “problemáticas socioeducativas”

La actividad, forma parte del programa que se lleva a cabo, a modo de seminario, para analizar y trabajar sobre problemáticas socioeducativas en el nivel de educación primaria.



Tiene por objetivo el profundizar junto a los y las estudiantes, los abordajes interinstitucionales necesarios ante la detección de situaciones de maltrato y abuso sexual hacia las infancias.

Al mismo tiempo, tiende a propiciar una actitud de cuidado y compromiso con la protección de los derechos.



La actividad se desarrolló en el espacio físico del propio Instituto que otorga títulos terciarios, inició a las 17.30 horas y se extendió por espacio de – aproximadamente – una hora y media.



Además de los anfitriones y de la Comisaría de Familia Luis Beltrán de la policía de Río Negro, también formaron parte de la jornada referentes de las ETAP y de la Dirección de Mujeres, Género y Diversidad de la Municipalidad de Luis Beltrán.