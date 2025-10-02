Día de la Diversidad Cultural en el Museo "Mony Gundín"

La Municipalidad de Luis Beltran a traves de la Direccion de Cultura, invita el próximo jueves 9 de octubre, a disfrutar en el Museo Mony Gundín una jornada dedicada a celebrar y reflexionar sobre la diversidad cultural.

Regionales - Luis Beltrán02/10/2025
IMG-20251002-WA0009

La actividad que iniciara a las 18 horas busca poner en valor las distintas expresiones culturales que conviven en nuestra comunidad, promoviendo el respeto, la inclusión y el diálogo entre generaciones.


 Habrá presentaciones artísticas de los distintos talleres y  artistas invitados.


Este encuentro está abierto a toda la comunidad. 

