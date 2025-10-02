Masterclass de Zumba en Beltrán

Llegan de Bariloche Mica Asencio y Carlitos Hermosilla para dar una masterclass de Zumba que será el domingo 5 de Octubre en la escuela n° 11 de Luis Beltrán.

Regionales - Luis Beltrán02/10/2025
IMG-20251001-WA0052

Será una tarde distinta para disfrutar bailando desde las 16 horas.


En la jornada habrán instructores invitados Noe Correjidor, Yanet Busto, Marta Rodriguez, Ari y Carmín, Patricia Cardozo, Caro Mardonez,  Dario y Fer, Luci Blanco, Juana Grandon, Emilse Ayala y Máxi Paiva.


El valor de la entrada en puerta es de 6 mil pesos.


Habrá servicio de cantina a cargo e alumnos del cet 29.Estarán presentes además mujeres de la Casa Colonia Josefa entregando folletería y fruta.


Habrá sorteo gracias a la colaboración de sponsor que acompañan el evento que cuenta también con el apoyo del municipio que entre otras cosas colabora con el sonido.


La jornada pensada para toda la familia es organizada por Marce Galdames y Sarita Lavalle.

