Estudiantes del CET 29 construyeron un gallinero móvil junto al INTA

Los jóvenes Joaquín, Morena y Valentina desarrollan sus tareas bajo la tutoría de Rafael Scandroglio, referente de INTA, quien destacó el entusiasmo y la dedicación que muestran en cada desafío. “Es muy importante el compromiso de los estudiantes y el acompañamiento que tienen en estas experiencias que combinan teoría y práctica”, señaló.



La experiencia del gallinero móvil consistió en una práctica situada en un establecimiento rural, donde además de participar en la construcción del dispositivo, los estudiantes pudieron observar de manera directa cómo el desplazamiento controlado de las aves genera beneficios en el suelo y en el crecimiento de la pastura.



Este tipo de propuestas no solo fortalece la formación técnica de los estudiantes, sino que también impulsa la articulación entre la escuela y las instituciones del territorio, fomentando aprendizajes vinculados al desarrollo sustentable y a la innovación en el ámbito productivo.