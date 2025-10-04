Llegan de Bariloche Mica Asencio y Carlitos Hermosilla para dar una masterclass de Zumba que será el domingo 5 de Octubre en la escuela n° 11 de Luis Beltrán.
Estudiantes del CET 29 construyeron un gallinero móvil junto al INTA
Como parte de sus prácticas profesionalizantes, estudiantes de sexto año del CET Nº 29 de Luis Beltrán trabajan junto a la Agencia INTA local en diversos proyectos, entre los que se destaca la construcción de un gallinero móvil, una herramienta que favorece el mejoramiento de los suelos y las pasturas.Regionales - Luis Beltrán04/10/2025
Los jóvenes Joaquín, Morena y Valentina desarrollan sus tareas bajo la tutoría de Rafael Scandroglio, referente de INTA, quien destacó el entusiasmo y la dedicación que muestran en cada desafío. “Es muy importante el compromiso de los estudiantes y el acompañamiento que tienen en estas experiencias que combinan teoría y práctica”, señaló.
La experiencia del gallinero móvil consistió en una práctica situada en un establecimiento rural, donde además de participar en la construcción del dispositivo, los estudiantes pudieron observar de manera directa cómo el desplazamiento controlado de las aves genera beneficios en el suelo y en el crecimiento de la pastura.
Este tipo de propuestas no solo fortalece la formación técnica de los estudiantes, sino que también impulsa la articulación entre la escuela y las instituciones del territorio, fomentando aprendizajes vinculados al desarrollo sustentable y a la innovación en el ámbito productivo.
La Municipalidad de Luis Beltran a traves de la Direccion de Cultura, invita el próximo jueves 9 de octubre, a disfrutar en el Museo Mony Gundín una jornada dedicada a celebrar y reflexionar sobre la diversidad cultural.
La Comisaría de Familia de la localidad de Luis Beltrán participó el lunes 29 de septiembre, como invitada, de una jornada organizada por el Instituto de Formación Docente Continua de Luis Beltrán (IFDC – Luis Beltrán).
Los días 11 y 12 de octubre a las 21 horas, en el Teatro El galón se presentará la obra Desbarrancadas, una adaptación de Las de Barranco de Gregorio Laferrere.
En el marco del convenio firmado entre la Municipalidad de Luis Beltrán y el Instituto de Educación Profesional (INEP) de la UNRN, se llevó adelante un nuevo curso de Elaboración de Cerveza Artesanal, a cargo del Prof. Yamil Silva, Técnico en Seguridad e Higiene de Alimentos.
La Municipalidad de Luis Beltrán, a través de la Dirección de Deportes y junto a la Asociación Aunar, invitan a participar de la 3° Edición de “Beltrán corre y camina por la inclusión”.
La Cámara de Comercio, Industria y Producción del Valle Medio en conjunto con la Municipalidad de Luis Beltrán anunciaron la realización de una nueva edición de la Expo Valle Medio Emprende, que tendrá lugar los días 8 y 9 de noviembre en Luis Beltrán.
Este viernes 26 de septiembre a las 19,30 horas se realizará un concierto didáctico en el Teatro El galpón de Luis Beltrán.
Un camión volcó esta mañana en el kilómetro 995 de la Ruta Nacional 22, luego de sufrir un desperfecto mecánico mientras se dirigía hacia la localidad de Añelo.
El emprendimiento del Valle Medio, Red Fungi, se encuentra en la segunda etapa del programa emprendedoras y emprendedores de Rio Negro.
Personal del Destacamento Vial Pomona debió acudir ésta mañana al kilómetro 276 de la Ruta Nacional 250, lugar en el que se produjo un accidente de tránsito.