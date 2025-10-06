La fiesta de los canales de riego será nacional

Se declaró Fiesta Nacional a la Fiesta Provincial de los Canales de Riego, que cada año se realiza en el mes de febrero en la ciudad de Luis Beltrán, provincia de Río Negro.

Regionales - Luis Beltrán06/10/2025
IMG-20251006-WA0001

El proyecto, presentado por la senadora nacional Mónica Esther Silva, fue registrado bajo el número 2122/24 y reconoce la importancia cultural, productiva e histórica de esta celebración para el Valle Medio y la región.


El mismo fue votado en el recinto y obtuvo media sanción en el Senado, por lo que ahora pasará a la Cámara de Diputados para su tratamiento.

Te puede interesar
Lo más visto