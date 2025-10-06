La fiesta de los canales de riego será nacional

El proyecto, presentado por la senadora nacional Mónica Esther Silva, fue registrado bajo el número 2122/24 y reconoce la importancia cultural, productiva e histórica de esta celebración para el Valle Medio y la región.



El mismo fue votado en el recinto y obtuvo media sanción en el Senado, por lo que ahora pasará a la Cámara de Diputados para su tratamiento.