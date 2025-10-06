Se declaró Fiesta Nacional a la Fiesta Provincial de los Canales de Riego, que cada año se realiza en el mes de febrero en la ciudad de Luis Beltrán, provincia de Río Negro.
Tres personas se trasladaba en una moto y sufrieron un accidente
En la madrugada del domingo, alrededor de las 2:30 horas, personal policial de la comisaría 19 de Luis Beltrán debió acudir en auxilio de tres personas que se habían accidentado en moto.Regionales - Luis Beltrán06/10/2025
El siniestro vial ocurrió en el barrio Agustín Tosco.
Al llegar al lugar, los efectivos constataron que tres personas se encontraban lesionadas sobre la vía pública, tras protagonizar un accidente mientras circulaban en una motocicleta por un camino de ripio del mencionado sector.
El conductor del rodado, un joven de 27 años, residente del barrio Agustín Tosco, iba acompañado por dos mujeres, ambas de 30 años. Una de ellas, también domiciliada en el mismo barrio, y la otra, oriunda del barrio Malvinas Argentinas.
Según manifestaron los involucrados, el conductor perdió el control del rodado al intentar reducir la velocidad para cruzar un badén, lo que provocó la caída de los tres ocupantes.
Al momento de la llegada del personal policial, la motocicleta no se encontraba en el lugar, ya que, de acuerdo al testimonio de los presentes, habría sido retirada por un tercero para su resguardo.
Los tres heridos fueron trasladados al hospital local en ambulancia.
En cuanto al estado de salud, una de las mujeres sufrió raspones en todo el cuerpo y una fractura en el brazo derecho, mientras que la otra presentó una lesión cortante en la frente, escoriaciones en la zona costal izquierda y en la mano izquierda, así como un traumatismo de rodilla en evaluación.
En cuanto al conductor del motovehiculo, se supo que fue derivado al hospital de Choele Choel, estando a la espera del parte médico oficial.
En el lugar trabajó personal del Gabinete de Criminalística, y la Fiscal Adjunta Dra. Marisa Morandi dispuso el inicio de una causa por lesiones culposas en accidente de tránsito.
Fuente Unidad Regional IV
Estudiantes del CET 29 construyeron un gallinero móvil junto al INTARegionales - Luis Beltrán04/10/2025
Como parte de sus prácticas profesionalizantes, estudiantes de sexto año del CET Nº 29 de Luis Beltrán trabajan junto a la Agencia INTA local en diversos proyectos, entre los que se destaca la construcción de un gallinero móvil, una herramienta que favorece el mejoramiento de los suelos y las pasturas.
Llegan de Bariloche Mica Asencio y Carlitos Hermosilla para dar una masterclass de Zumba que será el domingo 5 de Octubre en la escuela n° 11 de Luis Beltrán.
La Municipalidad de Luis Beltran a traves de la Direccion de Cultura, invita el próximo jueves 9 de octubre, a disfrutar en el Museo Mony Gundín una jornada dedicada a celebrar y reflexionar sobre la diversidad cultural.
La Comisaría de Familia de la localidad de Luis Beltrán participó el lunes 29 de septiembre, como invitada, de una jornada organizada por el Instituto de Formación Docente Continua de Luis Beltrán (IFDC – Luis Beltrán).
Los días 11 y 12 de octubre a las 21 horas, en el Teatro El galón se presentará la obra Desbarrancadas, una adaptación de Las de Barranco de Gregorio Laferrere.
En el marco del convenio firmado entre la Municipalidad de Luis Beltrán y el Instituto de Educación Profesional (INEP) de la UNRN, se llevó adelante un nuevo curso de Elaboración de Cerveza Artesanal, a cargo del Prof. Yamil Silva, Técnico en Seguridad e Higiene de Alimentos.
La Municipalidad de Luis Beltrán, a través de la Dirección de Deportes y junto a la Asociación Aunar, invitan a participar de la 3° Edición de “Beltrán corre y camina por la inclusión”.
El emprendimiento del Valle Medio, Red Fungi, se encuentra en la segunda etapa del programa emprendedoras y emprendedores de Rio Negro.
Personal del Destacamento Vial Pomona debió acudir ésta mañana al kilómetro 276 de la Ruta Nacional 250, lugar en el que se produjo un accidente de tránsito.
En Choele Choel, alrededor de las 00:30 horas del domingo, personal policial fue alertado sobre un accidente de tránsito ocurrido en la intersección de las calles Pacheco y República Argentina.