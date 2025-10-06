Tres personas se trasladaba en una moto y sufrieron un accidente

El siniestro vial ocurrió en el barrio Agustín Tosco.



Al llegar al lugar, los efectivos constataron que tres personas se encontraban lesionadas sobre la vía pública, tras protagonizar un accidente mientras circulaban en una motocicleta por un camino de ripio del mencionado sector.



El conductor del rodado, un joven de 27 años, residente del barrio Agustín Tosco, iba acompañado por dos mujeres, ambas de 30 años. Una de ellas, también domiciliada en el mismo barrio, y la otra, oriunda del barrio Malvinas Argentinas.



Según manifestaron los involucrados, el conductor perdió el control del rodado al intentar reducir la velocidad para cruzar un badén, lo que provocó la caída de los tres ocupantes.



Al momento de la llegada del personal policial, la motocicleta no se encontraba en el lugar, ya que, de acuerdo al testimonio de los presentes, habría sido retirada por un tercero para su resguardo.



Los tres heridos fueron trasladados al hospital local en ambulancia.



En cuanto al estado de salud, una de las mujeres sufrió raspones en todo el cuerpo y una fractura en el brazo derecho, mientras que la otra presentó una lesión cortante en la frente, escoriaciones en la zona costal izquierda y en la mano izquierda, así como un traumatismo de rodilla en evaluación.



En cuanto al conductor del motovehiculo, se supo que fue derivado al hospital de Choele Choel, estando a la espera del parte médico oficial.



En el lugar trabajó personal del Gabinete de Criminalística, y la Fiscal Adjunta Dra. Marisa Morandi dispuso el inicio de una causa por lesiones culposas en accidente de tránsito.

Fuente Unidad Regional IV